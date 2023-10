Svět tě bude postrádat: Janice z Přátel poslala Perrymu dojemný vzkaz do nebe

Představitel jedné z nejoblíbenějších postav ze seriálu Přátelé, Matthew Perry, je po smrti. Deset let jste ho mohli vídat na obrazovkách jako sarkastického Chandlera Binga. De facto po celou dobu natáčení měl Perry problémy se závislostmi. Bez známek života ho našli ve vířivce, kde se zřejmě utopil. Drogy na místě údajně nebyly.

Hercův život připomínal jízdu na horké dráze. Poslední roky ale jel spíše směrem dolů, byť se do médií vyjadřoval jinak. Problémy s drogami podle něj i okolí postupně ustaly. Nutno ale podotknout, že Matthew Perry opakované závislosti propadal opravdu mnoho let. Vše se následně podepisovalo na jeho zdraví a vzhledu.

Oproti ostatním z party Přátel – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lise Kudrow, Mat Le Blancovi a Davidovi Schwimmerovi – vypadal sešle. Přesto jeho náhlá smrt všechny šokovala. „Není žádným tajemstvím, že roky bojoval s drogami a alkoholem, ale když jsem s ním mluvil naposledy, což bylo před několika týdny, zdálo se, že je na tom dobře. Byl optimistický a zněl střízlivě a pozitivně,“ řekl magazínu Daily Mail jeden z jeho blízkých kamarádů.

Herec byl nalezen v sobotu odpoledne ve své vířivce. Záchranáři byli přivolaní k srdečnímu infarktu. Na místě podle zmiňovaného webu nebyly nalezeny žádné drogy. „Jak ohromná ztráta. Svět tě bude postrádat, Matthewe Perry. Radost, kterou jsi přinesl tolika lidem během svého příliš krátkého života, bude žít dál. Cítím se tak požehnaná za každý tvůrčí moment, který jsme sdíleli,“ napsala na Instagram představitelka Janice, herečka Maggie Wheeler.

Miliony dolarů za léčbu

Smutek vyjádřila i herečka Salma Blair. „Můj nejstarší přítel. Všichni jsme Matthewa Perryho milovali a já obzvlášť. Každý den. Milovala jsem ho bezpodmínečně. A on mě. Jsem zdrcená. Spi sladce, Matty. Spi sladce,“ napsala ke společnému snímku.

Ostatní z Přátel se zatím neozvali, ale dá se předpokládat, že jsou drceni a zarmouceni a poslední, co chtějí, je se vyjadřovat veřejně. Není tomu dlouho, co Perry vydal svoje memoáry s názvem Friends, Lovers, and The Big Terrible thing. V knize přiznává, že celkově dal za léčbu 7 milionů dolarů.

Detoxikační program absolvoval pětašedesátkrát, za vše hovoří také 6000 sezení s anonymními alkoholiky. Během třetí řady seriálu Přátelé bral až 55 prášků denně. Při natáčení deváté řady nekonzumoval vůbec nic a záhy byl nominován na cenu Emmy. Pro Radio 2 řekl, že si tři roky natáčení Přátel vůbec nepamatuje.