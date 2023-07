Vémolova ex Lulu: Po plastice prsou bude nakupovat ve speciálních obchodech

Influencerka, milovnice fitness a modelka Zdenka Černá, které nikdo neřekne jinak než Lulu, na sebe upozornila před třemi lety, když se provalil její poměr s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou. Již tehdy upoutala pozornost velmi bujnými silikonovými ňadry, která mají mít dokonce velikost 10. S těmi hodlá nyní jít znovu pod kudlu a nechat si je znovu zvětšit - a to rovnou na dvojnásobnou velikost!

“Už když jsem byla na poslední operaci, bavila jsem se o tom s lékařem, který mě operoval, a ten mi slíbil, že to bude možné a že mi tuhle operaci provede. Teď jsem se od něj ale dověděla, že to asi nepůjde, protože nemůže sehnat tento typ implantátu. Budu tím pádem nejspíš muset vycestovat například do Turecka, kde se tyto operace provádí,” uvedla pro Kafe.cz vnadná blondýnka.

Silikonové implantáty této velikosti nejsou zcela běžné, a tak není překvapivé, že se neshání úplně snadno. “Sériově se vůbec nevyrábí, již dříve se vždy musely nechat vyrobit přímo na zakázku. Od lékaře ale vím, že v Evropě už je to snad dokonce zakázané,” vysvětlila Zdenka Lulu Černá, proč se nejspíš bude muset svěřit do rukou zahraničních plastických chirurgů.

Zákrok pro ni pravděpodobně bude docela náročný, a to hlavně kvůli kůži, která se vložením velkých implantátů velice napne. “Měla jsem s tím problém již u těchto prsou, protože mám hodně pevnou kůži, a tak se mi prsa hojila skoro rok. Lékaři mi dokonce doporučovali, abych si nechala implantát vyměnit za menší, což jsem neudělala a nakonec se s tím tělo vypořádalo i tak,” vysvětlila Lulu.

Nepotřebuji k životu moc oblečení

Velká ňadra s sebou pro Lulu ponesou i některá omezení, a to především na módním poli. Oblékat bujné vnady totiž není jen tak. “V konfekci se mi neshání oblečení úplně snadno ani teď a nemůžu si koupit každé šaty, protože například v oblasti boků mám nyní velikost XS nebo S a přes prsa L. Od mojí bývalé kamarádky, která pochází ze Španělska, ale vím, že i takové oblečení se sehnat dá. Ona má velikost implantátů 2000 mililitrů, což je velikost, kterou plánuji také,” popsala problém s oblékáním pohledná influencerka.

“Existují internetové obchody, které se na to specializují. Je potřeba pak nosit věci z hodně elastických materiálů, které se křivkám dokážou přizpůsobit. Já jsem naštěstí ten typ, který nepotřebuje mít úplně hodně oblečení, takže mi to ani moc nevadí,” prozradila Lulu pro Kafe.cz.