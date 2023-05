Do VIP Prostřena prý míří Polívka od Vondráčkové či Kundosaki ze Survivora

Televize Prima vysílá už několik let oblíbený pořad Prostřeno. Soutěžící si v něm vzájemně hodnotí své pokrmy v průběhu celého pracovního týdne. Díky velké popularitě pořadu zařadila Prima do svého vysílání i díly, ve kterých se utkávají proti sobě celebrity. Nyní by podle exkluzivních informací, které se podařilo získat naší redakci, měl v pořadu účinkovat i MMA zápasník Zdeněk Polívka.

Poslední VIP Prostřeno dopadlo naprostou katastrofou. Po celý týden se soutěžící hádali a následně na sobě nenechali nit suchou ani na sociálních sítích. Hvězdného speciálu se účastnili Monika Binias, Sámer Issa, Richard Sacher, Jaro Smejkal a Marie Pojkarová.

Zápasník v kuchyni

Soutěžící, kteří se objeví ve VIP Prostřenu, věnují svou výhru zpravidla na nějaký charitativní účel. Lze tak předpokládat, že právě Polívka by s výhrou takto naložil. Sám má velmi blízko k nespočtu charitativních projektů. Se svou partnerkou Lucií Vondráčkovou se nedávno nafotil pro organizaci Oktagon, která vede dlouhodobou kampaň V každém z nás je bojovník. MMA zápasník jezdí také s dalšími osobnostmi z Oktagonu po školách, kde dětem vypráví o šikaně, se kterou má velmi bohaté zkušenosti.

Dietní vaření

Polívka se v sestavování správného jídelníčku musí orientovat už jen kvůli tomu, že před zápasem musí dostat své tělo na určitou váhu. Příprava jídla a samotné vaření by tak pro úspěšného zápasníka nemělo být až takový problém. Záleží ovšem, pro koho bude vařit. Šušká se o tom, že by jednou z účastnic VIP Prostřena měla být i bývalá soutěžící letošního Survivoru Kateřina Klinderová alias Kundosaki. Na finální složení dalšího Prostřena plného známých tváří si budeme muset nejspíše ještě chvíli počkat.