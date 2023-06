Zdeněk Polívka: Dovolená bez Lucie Vondráčkové v dámské společnosti

Jeden z nejzamilovanějších párů českého showbyznysu - MMA zápasník Zdeněk Polívka a zpěvačka Lucie Vondráčková, si musí kvůli náročným harmonogramům společné chvíle občas doslova vybojovat. O to překvapivější je, jaké plány má známý bijec na léto. Hodlá si totiž vyrazit na adrenalinovou dovolenou bez partnerky a navíc v dámské společnosti.

I když to zní jako senzace, realita je mnohem jednodušší. Ona dámská společnost jsou totiž sestry Zdeňka Polívky, se kterými mladý sportovec velmi rád tráví čas. “Už teď vím o jednom plánu na léto, ke kterému se Lucka nejspíš nepřipojí. Se sestrami mám v plánu jako každé léto vyrazit na vodu sjíždět řeku. Tak na to se už moc těším,” prozradil pro Kafe.cz sympatický zápasník.

Jeho krásná partnerka ale přece jen nezůstane zkrátka. Také s ní by rád Zdeněk Polívka vyrazil na dovolenou. “Tam to bude náročné, protože bychom jet chtěli, ale musíme najít společný čas. Nic konkrétního ale naplánovaného nemáme, protože ani jeden z nás nemá plánování moc rád. Vidím to spíš tak, že den před odjezdem něco zabookuji a pak prostě vyrazíme,” řekl Zdeněk Polívka s tím, že zatím ani neví přesně, kam by chtěli jet.

S Lucií Vondráčkovou jsou velmi harmonickým párem, a to i přes to, že jim zpočátku řada lidí věštila rychlý konec lásky, a to především kvůli poměrně velkému věkovému rozdílu. Zdeněk Polívka je totiž o osmnáct let mladší, než jeho partnerka. Jak je ale vidět, ani jednomu z nich to nepřekáží a vedle sebe doslova září.

Pro kluky se snažím být hlavně kamarád

Skvěle si Zdeněk Polívka rozumí také se syny Lucie Vondráčkové, které má z předchozího manželství s hokejistou Tomášem Plekancem. Zpěvačka o Adamovi ani Matyášovi příliš často nemluví a ani je neukazuje, protože si myslí, že by se měli rozhodnout sami, zda chtějí být součástí veřejného života. Něco málo o jejich soužití Zdeněk Polívka přece jen prozradil.

“S kluky vycházím myslím skvěle. Na seznamování jsme šli nějak postupně a přirozeně, aby to nebyl takový šok. Myslím, že je to fajn. Oni svého tatínka samozřejmě mají, takže se pro ně snažím být hlavně kamarád,” řekl pro Kafe.cz Zdeněk Polívka, který pro potomky Lucie Vondráčkové může být vzhledem k nižšímu věku skvělý parťák.