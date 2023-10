Těžké dětství Zdeňka Polívky od Vondráčkové: Na Vánoce chleba s hořčicí

Zdeněk Polívka sice na své dětství vzpomíná rád, přesto si ale prošel velice náročným obdobím. Přítele Lucie Vondráčkové ve škole šikanovali a vyrůstat s osmi sourozenci také nebylo jednoduché.

Zdeněk Polívka vyrůstal v jedenáctičlenné rodině. Profesionální zápasník je z devíti dětí a rodiče často měli finanční problémy, jelikož uživit takto početnou rodinu nebylo jednoduché.

Maminka Polívky mnohdy neměla na kroužky či výlety, jelikož všechny vydělané peníze padly převážně na živobytí. "Pamatuji si, že jedny Vánoce jsme měli třeba chleba s hořčicí," zavzpomínala Polívková v pořadu 13. komnata.

Další ranou pak byl okamžik, když Zdeňkův tatínek onemocněl Alzheimerovou chorobou a jeho matka na vše zůstala sama.

Posmívali se našemu příjmení

"Brzy se stal ležákem, kdy byl krmen, byl na plínách, ale nedokázala jsem ho dát do ústavu. Ty děti měly nárok na svého tátu, i když ho viděly v tak špatném stavu," svěřila se paní Polívková.

Když byl Zdeněk Polívka ve 4. třídě, jejich dům se vrátil restituentovi a rodina se musela přestěhovat do Jičína. Tam děti ve škole začaly budoucí hvězdu MMA šikanovat.

"Byli jsme jiní než ti ostatní děti, a to si ,myslím, že byl důvod té šikany. Začalo to pozvolna, nejdřív to byly jen nějaké výsměchy. Posmívali se našemu příjmení nebo tomu, že jsme z velké rodiny, nešlo nám studium, takže nám říkali, že jsme hloupí. Pak to přerostlo ve fyzickou šikanu, v aquaparku udělali hon na Zdeňka a začali mě pro zábavu topit. Nebo mi strkali hlavu do místa, odkud jde pára v parní místnosti, to bylo hodně nepříjemné," prozradil zápasník.

Právě díky této životní zkušenosti se Polívka rozhodl začít věnovat bojovým sportům a dostat se na špičku, což se mu skutečně povedlo. Jako bonus navíc sbalil Lucii Vondráčkovou, s níž už přes rok tvoří pár.

Polívka neměl lehké dětství, nakonec se mu ale vše začalo dařit