Zápasník Lucie Vondráčkové Zdeněk Polívka: Nechává mě nahlédnout do svého světa

Před zatím posledním nevydařeným soubojem, který proběhl o víkendu, překvapil MMA bijec Zdeněk Polívka na sociálních sítích tím, jak obětavě se o něj během příprav starala jeho partnerka, zpěvačka Lucie Vondráčková. I přes to, že jako pro každou polovičku zápasníka jsou pro ni některé okamžiky těžké, mu tak například nosila konve horké vody do “solné vany” - extrémní metody, pomocí které zápasníci svá těla zbavují přebytečných kilogramů.

“Samozřejmě, že to pro Lucku je těžké stejně jako pro každou partnerku MMA zápasníka, a že někdy ty ženy vidí své muže i v situacích, na které se nekouká hezky. Ale myslím, a teď nechci, aby to vyznělo špatně, že je v tom také určitá hrdost na toho chlapa,” vysvětlil Zdeněk Polívka, jak to v jejich vztahu chodí, pro Kafe.cz.

Přípravu na poslední zápas podle mladého sportovce nesla oblíbená česká zpěvačka statečně, zvlášť vzhledem k tomu, že je z docela jiného oboru. “Nechávám ji nahlédnout do svého světa a ona mě zase do svého. Je to zajímavé a je to zábava,” uvedl Zdeněk Polívka s úsměvem.

Solná vana na odvodnění

Jednou z nepříjemných technik, do které se Lucie Vondráčková zapojila, byla solná vana. “Celé to probíhá tak, že se člověk napřed zavodňuje a poté se vody naopak zbavuje. Takže jeden den piju třeba deset litrů vody, další den osm, a takhle se pokračuje, až přijde den, kdy už nepiju vůbec. Pak se napustí vana, která je tak teplá, že už je to trochu nepříjemné, a do té se dá sůl,” vysvětlil bijec moment, který sdílel na sociálních sítích a ve kterém mu přítelkyně nosila konve horké vody.

To vše přitom MMA bijci podstupují kvůli tomu, aby splnili předepsané hmotnostní limity kategorie, ve které budou soutěžit. “Potom je potřeba se ještě zabalit do deky a skutečně se co nejvíce vypotit. Jakmile projdu oficiálním vážením, mám zhruba den a půl do zápasu, kdy už můžu opět pít a jíst normálně. Není to tak, že by člověk nastupoval takhle vysílený,” popsal Zdeněk Polívka pro Kafe.cz.

V zápasu proti německému zápasníkovi Hojatu Khajevandovi ale bohužel Zdeněk Polívka v sobotu prohrál, navzdory tomu, jak pečlivě se na něj připravoval. “Je to zatím ještě hodně čerstvé, takže ještě nevím, co bude dál a kdy nastoupím do dalšího zápasu. Rád bych ale do konce roku ještě jeden stihl,” prozradil pohledný sportovec.