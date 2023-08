Pravda o Pohlreichovu návratu na Primu: Upřímný komentář známého šéfkuchaře

Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich na jaře po letech opustil televizi Prima, se kterou roky spolupracoval na pořadu Ano, šéfe! a místo toho zamířil na Novu, kde měl svůj vlastní pořad po vzoru zahraničních televizí. Poté, co byl Pohlreichův souboj restaurací odvysílán, se ale objevila informace, že kulinářský mistr se jako ztracený syn hodlá vrátit na Primu.

Redakce Kafe.cz Zdeňka Pohlreicha oslovila s dotazem, zda se televizní diváci skutečně mohou těšit na další řady pořadu Ano, šéfe!, nebo se jedná pouze o zbožné přání fanoušků.

“Tu informaci jsem veřejně neřekl já, ale určité periodikum, a upřímně moc nevím, na základě čeho. Takže já k tomu popravdě nemám co říct, určitě to skze média komentovat nechci a u toho by asi mělo zůstat,” odpověděl vyhýbavě. Že by se ale chystal návrat legendární show, se pokusil nepřímo vyvrátit.

Ve své odpovědi pravděpodobně narážel na text, který zveřejnil deník Blesk. Tomu měl jeho tajný zdroj blízký Primě sdělit, že televizní stanice o známého kuchaře natolik stála, že se rozhodla jej přeplatit a přimět jej tak k návratu.

Žádný skandál za tím není

Pro server Extra byl šéfkuchař o něco sdílnější. “Je to pravda, ale není za tím žádný skandál. Prostě se mě zeptali, jestli tam chci v něčem účinkovat, já se zeptal na všech stranách, kde jsem se potřeboval zeptat, a pak jsem se rozhodl, že v tom účinkovat budu. Takhle jednoduché to bylo,” prozradil Zdeněk Pohlreich, že se bude ale jednat o zcela nový pořad.

“Ve svém věku se přece nebudu někoho ptát na dovolení. Zítra tu nemusím být. To koneckonců my všichni,” dodal Zdeněk Pohlreich, který si momentálně užívá dovolenou ve slunné Itálii.