Co dnes dělá Zdeněk Macura? Samozvaný ochránce Bartošové kšeftuje s teploměry

Když na tom byla Iveta Bartošová špatně, začal se v její přítomnosti objevovat podivný muž, který se rozhodl, že ji vysvobodí ze spárů tyranského manžela a to jakýmkoliv způsobem. Bohužel si i přes veškerou jeho snahu vzala zpěvačka život. Macura však na pomoc týraným ženám nezanevřel a ve své osvětě by rád dokonce pokračoval v televizi. Aby na své plány měl finance, začal prodávat wifi teploměry.

Vzpomínáte si na podivného obtloustlého týpka, který zbožně miloval Ivetu Bartošovou a tvrdil, že ji musí zachránit před násilníkem Josefem Rychtářem, tak ji unesl do Itálie, kde ji vyfotil na pláži s plavkami naruby?

Pak vězte, že Zdeněk Macura se ochraně žen před domácím násilí věnuje dodnes. Rád by získal mediální prostor v nějaké z televizí a ve svém pořadu by se věnoval právě problematice týraných žen. Jako první prý chce zkusit TV Barrandov. Třeba uspěje, Soukup je teď přece jen rozněžnělým čerstvým otcem, tak by měl kout železo, dokud je žhavé. Macura za moderaci navíc nechce žádné peníze, a dokonce je ochotný platit hostům, kteří by přišli, ze svého.

Po prodělané mrtvici se rozhodl změnit život k nepoznání

Sám na tom nebyl zdravotně dobře, v roce 2019 prodělal mrtvici a následně se rozhodl změnit celý svůj život. Zapracoval na sobě a stal se z něj nový člověk. Lékaři ho totiž upozornili, že jeho nadváha mohla mít s mrtvicí souvislost. Nechtěl tak riskovat, že by se mohla opakovat. Už takhle nemohl dlouho pořádně hýbat levou rukou.

Začal tím, že upravil jídelníček, vyřadil z něj pečivo a za nějaký čas se mohl pochlubit úbytkem třiceti kilogramů. V celé své kráse se asi před rokem ukázal na narozeninách lékařky Ivany Němečkové a nebyl skoro k poznání.

Nová image zahrnuje štíhlou postavu a krátký účes s ofinkou

Ta tam jsou dlouhé vlasy a robustní postava! Macuru zdobí krátký účes s ofinkou a štíhlá postava. Bohužel mu dost uškodil obří šedivý svetr, který už nějaký ten rok pamatuje. Zdeněk by tak spolu se změnou životního stylu a image měl změnit i šatník. Rozhodně by měl investovat do modernějších a hlavně menších kousků, aby nevypadal jako strašák do zelí.

Na nedostatek peněz si nestěžuje, slušně se mu prý rozjel byznys s wifi teploměry. Navíc teď našel zalíbení v dalším tématu, kterému se chce kromě násilí na ženách, věnovat a to je alkoholismus u žen. S tím má ostatně díky Ivetě také dost zkušeností.

Zdroje: Blesk, Aha!