Žralok je velký predátor, do moře patří. Obezřetnost je na místě, říká oceánolog

V poslední době se množí zprávy o výskytu žraloků v oblíbených přímořských letoviscích, včetně případu ruského mladíka, kterému se setkání s tímto živočichem stalo osudným během pobytu na pláži v Egyptě, a proto se řada lidí začíná obávat odcestovat na letní dovolenou. Nakolik je strach skutečně adekvátní situaci a zda by lidé měli skutečně dovolené raději zrušit, vysvětlil pro Kafe.cz oceánolog z Ostravské univerzity, profesor Zdeněk Ďuriš.

Žralok, který roztrhal na začátku června ruského mladíka na pláži v egyptské Hurghadě, vyděsil brutálním útokem celý svět. Podle všeho se navíc nejednalo o jediný výskyt nebezpečného zvířete v oblasti za poslední dobu. Nedávno se objevily také informace o pohybu žraloků ve Španělsku. Není proto divu, že tyto informace vyvolávají v lidech obavy, zda by raději neměli dovolenou u moře letos zrušit.

“Žralok je velký predátor, takže obezřetnost je skutečně na místě a je dobré mít na paměti bezpečnostní pravidla, jak riziko takového útoku minimalizovat. Zároveň ale pravděpodobnost, že se u moře potkáte se žralokem, je velmi malá. Já sám jsem si velmi přál žraloka ve volné přírodě vidět a trvalo mi roky, než se mi to skutečně podařilo,” vysvětlil pro Kafe.cz Zdeněk Ďuriš.

Globalizace území šelem

“Samozřejmě, že pokud se člověk pohybuje několik set metrů od břehu v tropickém moři, kde už je hloubka, tak ta pravděpodobnost setkání se žralokem je o něco vyšší. Je určitě dobré nikdy nechodit do vody sám. Stejně tak bych doporučil, a já sám to tak dělám, do vody neskákat, protože než se všechny bubliny opět uklidní, chvíli to trvá. Žraloka by pak člověk mohl snadno přehlédnout, a tak je lepší do vody spíše vplout,” doporučil odborník, jak se nevystavovat zbytečnému riziku.

Zároveň je ale třeba podle jeho mínění mít na paměti, že moře je zkrátka součást přírody a jako taková jednoduše obsahuje i divoká zvířata. “Je naopak s podivem, pokud dosud někdo vůbec žádné obavy neměl, lidé, kteří jezdí například na safari, také počítají s tím, že mohou potkat divoká zvířata. A stejně, jako bych nešel sám v noci na procházku do buše, je potřeba přistupovat zodpovědně i k moři,” uvedl Zdeněk Švancara.

Důvodem, proč se může zdát, že podobných incidentů přibývá, je podle renomovaného odborníka především lidská činnost. “Na místech, kde například stojí masný závod, kde se špatně nakládá s odpadem, může dojít k tomu, že to žraloky láká, stejně jako odpadky z lodí a podobně. S tím, jak se globalizuje svět, se s nadsázkou globalizují i teritoria těchto velkých predátorů,” vysvětlil Zdeněk Ďuriš.