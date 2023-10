Manželství Zdeňka Chlopčíka: Budoucí ženu si nastěhoval domů nezletilou

Porotce z oblíbené taneční show StarDance Zdeněk Chlopčík je známý nejen tím, že platí za nejpřísnějšího rozhodčího, ale také tím, že má rád krásné ženy. Jednu takovou, o dvaadvacet let mladší Brigitu, má dokonce doma. Dnes mají harmonické manželství, ale počátky byly pro ně velmi náročné, neboť je provázel skandál.

Pohledná Brigita Chlopčíková vychovává se svým mužem Zdeňkem dvě děti, provozuje s ním taneční školu a ve vztahu je velmi spokojená. V minulosti ale váhala, zda si má se známým tanečním mistrem vůbec začínat, a to především kvůli věkovému rozdílu dvaadvaceti let. Dnes jim již tento rozdíl nepřekáží, ale v době, kdy se seznámili, to byl mnohem větší podnět k přemýšlení.

Brigitě bylo totiž pouhých patnáct let, když začala se svým nynějším manželem chodit, zatímco jemu bylo již třicet sedm let, byl rozvedený a měl dceru. Kromě toho měl pověst nenapravitelného sukničkáře. Nakonec ale slovo dalo slovo a již v šestnácti letech se půvabná tanečnice k muži, který byl jejím tanečním i životním partnerem nastěhovala.

"Se Zdeňkem jsem nejdřív začala tancovat a asi po půl roce jsme spolu začali chodit. Nechtěla jsem. Byl o hodně starší, a tak jsem z toho měla obavy," přiznala po letech Brigita Chlopčíková, že měla o novém partnerovi zpočátku pochybnosti. Nyní je ale ráda a otce svých dětí by za nic nevyměnila.

"Vlastně ono je to tak, že mnoho párů jsou nejen tanečními partnery, ale i životními. Tomu se nevyhnete, ten tanec je prostě plný vášně a doteků a jen těžko se ubráníte," připustil Zdeněk Chlopčík, že se mu tehdy jeho nová taneční partnerka opravdu dostala pod kůži.

Brali se v roce 2006, tedy ve stejném roce, kdy Česká televize vysílala první řadu StarDance. Mladičká manželka drsného porotce tehdy logicky neunikla pozornosti médií a pár se tak nevyhl řadě fám.

"Jenže oni všechno překroutili, napsali, že kvůli ní jsem opustil ženu a dceru a tak to prostě nebylo. Naštěstí je to dávno pryč a dnes už máme vztahy urovnané," svěřil se s těžkým životním obdobím pro SeznamZprávy.cz Zdeněk Chlopčík.