Zbyšek Pantůček trpěl psychickými problémy: V minulosti zmizel už několikrát

Rodina a přátelé Zbyška Pantůčka jsou momentálně strachy bez sebe. Oblíbený dabér totiž beze stopy zmizel a už několik dní o něm nikdo neslyšel. Jeho blízcí uvedli, že v minulosti trpěl psychickými obtížemi a z domova odešel už několikrát. Nikdy ale ne na tak dlouhou dobu.

Řekl synovi, že má v plánu cestovat. Pak už se nikomu neozval a jeho telefon je nedostupný. Dabér Zbyšek Pantůček je momentálně k nenalezení a jeho blízcí o něj mají oprávněný strach. Jeho syn už kontaktoval i policii, která po dabérovi vyhlásila pátrání.

Není to poprvé

O Zbyška Pantůčka má strach například i moderátor Aleš Háma, který v rozhovoru pro TN.cz prozradil, že to není poprvé, co dabér zmizel. Kvůli jistým psychickým problémům se Pantůček vytratil v minulosti už několikrát. Rodina ale nikdy předtím policii nekontaktovala, protože se vždy během pár dnů vrátil. Nyní je však pohřešovaný už více jak 10 dní.

„Vím ale, že řadu let měl psychické problémy. A někdy se i stalo, že takto zmizel, ale nikdy to proboha nebylo na tak dlouhou dobu, proto jsou z toho všichni takoví nesví a doufáme, že se to brzy nějak vyřeší a že se Zbyšek někde objeví,” řekl ustaraně moderátor.

Bojí se všichni

Zbyšek Pantůček je mezi všemi velmi oblíbený a kromě rodiny věří i celá řada hvězd, že se dabér co nevidět znovu objeví. „Zbyšulo, prosím, ozvi se!!!” napsala na sociální síti Mahulena Bočanová. Připojil se k ní i například herec Martin Zounar. Ten uvedl, že ani v poslední době na tom po psychické stránce nebyl dabér nejlépe. „Poslední dobou byl velmi unavený z celé situace, kterou s sebou nesl covid, práce a nemoci, začalo ho to strašně zmáhat. Po covidu se velice těžko vracel do práce, často jsme museli přezkušovat jeho role,” povzdechl si Zounar s tím, že mu jeho kamarád slíbil, že pokud by se rozhodl znovu na čas vytratit, dopředu by ho o tom informoval. To se ale nestalo.