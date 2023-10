Rodina myslela na nejhorší, pohřešovaný dabér zatím v Itálii peče pizzu

Dlouhých padesát dní se rodina dabéra a herce Zbyška Pantůčka strachovala a snažila se udělat cokoli pro to, aby svého blízkého, který náhle zmizel a nepodal o sobě zprávy, vypátrala. Zatímco veřejnost se obávala, zda si oblíbený hlas, který znají z televizních obrazovek, nesáhl na život nebo se nestal obětí trestného činu, on dělal něco docela jiného.

Známý herec zmizel na konci srpna a po několika dnech se rodina obrátila na policii. Ta po něm pátrala až do minulého týdne. Policistům se ve spolupráci se zahraničními kolegy podařilo zjistit, že se nyní zdržuje v Itálii,” potvrdila pro Blesk.cz policejní mluvčí Barbora Schneeweissová šokující zprávu.

Proč Pantůček opustil svou rodinu, vypnul svůj mobilní telefon a odcestoval na jih Evropy, je nepochopitelné pro řadu lidí. Bezprostředně po odhalení odcestoval za otcem jeho syn Zbyšek mladší, aby zjistil, co k radikálnímu odchodu známého umělce vedlo. Zda na místě něco zjistil a zda se Zbyšek Pantůček plánuje vrátit do vlasti, ale zatím neprozradil.

Podle kolegů utekl před problémy

Podle dostupných informací to ale zatím nevypadá, že by se v brzké době chystal domů. Deníku Blesk hercova kolegyně, která se zná s jeho rodinou, prozradila, co Pantůček v Itálii vůbec dělá. “Prý vypomáhá v gastronomii a má malý pronájem. Asi tady má fakt nějaké problémy, a proto od nich utekl,” prozradila žena, která si nepřála být jmenována.

Okolnosti jeho podivného zmizení jen nasvědčují tomu, co se povídá již delší dobu - totiž že známý dabér v poslední době bojoval s finančními problémy, se kterými si nevěděl příliš rady. “Měl v poslední době starosti. Během covidu a po něm bylo méně práce, a to víte, musel se ohánět,” uvedla krátce po jeho zmizení pro server Aha! jeho nejmenovaná kolegyně.

Také herec Martin Zounar připustil, že jeho kolega se v době před svým zmizením potýkal s psychickými problémy. “Poslední dobou byl velmi unavený z celé situace, kterou s sebou nesl covid, práce a nemoci, začalo ho to strašně zmáhat. Po koronaviru se velice těžko vracel do práce, často jsme museli přezkušovat jeho role,” sdělil novinářům.