Karel Pešta 22. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Jako úspěšné a půvabné atletce jí na stadionech tleskaly tisíce lidí. Pro mnoho dětí byla vzorem. Přesto se vrhla na dráhu prostitutky, na což se pochopitelně přišlo. Teď americká atletka Suzy Favor Hamilton promluvila o tom, co ji k tomu vlastně vedlo...

Zúčastnila se tří Olympijských her a i když si z žádné neodvezla medaili, za mořem byla pro mnoho lidí vzorem. Po konci její kariéry jako by se po ní slehla zem. V roce 2012 se přišlo na to proč – Suzy si v Las Vegas vydělávala jako placená společnice – za hodinu své práce si účtovala v přepočtu 15 tisíc korun.

Když se na vše přišlo, zhroutila se. A teprve nyní, s odstupem času, dokázala otevřeně promluvit o tom, co ji k prostituci vedlo...

Příchod dítěte vše změnil

Začalo to narozením dcery, po kterém na Suzy padly deprese. „Když jsem jednou jela domů, přemýšlela jsem, že by bylo nejlepší, abych autem najela do stromu a zemřela," řekla.

Uvědomovala si, že vše není v pořádku, a tak vyhledala lékaře. Ten jí předepsal antidepresiva, který ale bývalá sportovní hvězda záhy přestala brát. Když se jí problémy vrátily, na radu známých si pořídila jiná antidepresiva na vlastní pěst. „Za chvíli jsem se cítila zase dobře. Ale všechno nebylo stejné jako dřív. Měla jsem mnohem víc energie, chtěla jsem žít jako nikdy předtím," přiznala Suzy.

Touha po nových zážitcích

Aby okořenila manželství, vydala se za dobrodružstvím do Las Vegas. Tam si na společné hrátky najali s manželem prostitutku. „Pomáhala mi z šatů a pak mě políbila. Byla to pro mě absolutně neuvěřitelná zkušenost. Užívala jsem si to," svěřila se Hamilton časopisu People. „Už jsem nebyla atletka, ale byla jsem žena, co si plní tajné sny."

S manželem se po zážitku dohodla na volném vztahu. A vydala se do Vegas na vlastní pěst.

Pád do vod prostituce

„Najala jsem si tam jako escort muže jménem Sebastian. Bylo to s ním nádherné! Vyprávěla jsem pak manželovi, že byl taky atlet. On se hned ptal, co jsem mu vykládala. Uvědomoval si, že se pohybuju na tenkém ledě," uvedla Suzy s tím, že své choutky nedokázala zkrotit.

Nakonec si za sex nechávala platit. Změnilo se to až po provalení její obživy. Nyní bere zase jiné léky a prý seká dobrotu. Manžel Mark s ní stále žije. „Je asi tisíc věcí, které musíme spravit. Ale jdeme do toho společně," říká atletka, pro kterou už je nevázaný sexuální život jen vzpomínkou.