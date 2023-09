Tajemství Yvonne Přenosilové: Cítila se ošklivá, proto vyhledávala starší muže

Energická zpěvačka, která se proslavila písní Boty proti lásce, v mládí nebyla příliš sebevědomá. Dokonce se později nechala slyšet, že se v mládí považovala za ošklivé káčátko, což se odrazilo také na jejích milostných vztazích. V jejím případě tak nejspíš skutečně platí, že vztah malé holčičky s tatínkem později rozhodne o tom, jací muži se budou později pohybovat po jejím boku.

Jako mladá a nezkušená dívka navazovala Yvonne Přenosilová vztahy převážně s muži, kteří byli výrazně starší, než ona sama. “Hrála jsem si vedle nich na strašnou intelektuálku, oni ze mě měli legraci, ale mnohému mě naučili,” přiznala po letech a prozradila, že pro ty, kteří by se k ní věkově hodili lépe, se necítila dostatečně atraktivní.

Příliš tomu nepomáhali její kamarádi, kteří o ní často říkali, že v sobě má jen málo ženskosti. To ona sama dává za vinu především svému otci, který ji vychovával spíše jako chlapce a navíc nešel pro ránu vůbec daleko.

“A když mě máma bránila, tak ji koupila taky,” popsala výbušné vztahy v jejich domácnosti Yvonne Přenosilová. Na druhou stranu to byl právě její výbušný tatínek, kdo ji jako malou přivedl k hudbě. Doma hrával na klavír staré černošské spirituály a také jí daroval kytaru, na kterou se naučila hrát velice rychle, což pravděpodobně předznamenalo její budoucí kariéru.

Pomoc jí přivolala sousedka

V posledních letech svého života bojovala Yvonne Přenosilová s rakovinou, aniž by to kdokoliv tušil. Jen zřídka opouštěla svůj byt, protože ji kvůli svalové atrofii trápily bolesti zad. O víkendu se jí náhle přitížilo, a tak jí sousedka zavolala sanitku. I přes to, že přivolaná pomoc dorazila včas, ale zpěvačka v pondělí ve Vinohradské nemocnici vydechla naposledy.

Smutnou zprávu o jejím odchodu jako první zveřejnil její bývalý kolega z rádia Svobodná Evropa, kde řadu let Yvonne Přenosilová pracovala jako moderátorka. Své službě zde obětovala mnohé - když se redakce přestěhovala z emigrace zpět do Prahy, šla také, přestože to znamenalo, že ztratí svého syna Maxe, který zůstal v Německu s otcem.