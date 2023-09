Pohřeb Yvonne Přenosilové byl plný hvězd, její nejbližší kamarádka ale chyběla

Ve čtvrtek 14. září se uskutečnilo poslední rozloučení se zpěvačkou Yvonne Přenosilovou. Té přišla dát sbohem celá řada fanoušků, ale také její přátelé a nejbližší. Smuteční hosté z řad hvězd na zpěvačku s láskou vzpomínali a podělili se i o několik společných zážitků, které je s autorkou hitu Boty proti lásce pojily. Jen jeden důležitý člověk ale na pohřbu chyběl.

Na Nový židovský hřbitov ve čtvrtek 14. září dorazila spousta fanoušků i známých tváří, aby dala poslední sbohem legendární zpěvačce Yvonne Přenosilové, která po dlouhé nemoci zemřela v pondělí 11. září. Mezi smutečními hosty nechyběli například Saskia Burešová, Petr Janda, Václav Upír Krejčí anebo Monika Absolonová. Z Německa pak přijel i syn zpěvačky Maxmilian Philip.

Výjimečná ženská

„Miluju písničku Roň slzy. A od pondělka, kdy Yvonne zemřela, si ji v duchu zpívám. Byla to bezvadná, výjimečná ženská, po které tu zůstane díra,” uvedla pro Aha! moderátorka Saskia Burešová. Stejnou píseň si od Yvonne Přenosilové zamiloval i zpěvák Petr Janda. Ten zároveň zavzpomínal na to, jak kdysi dávno zesnulou hvězdu poprvé potkal. „Přišla taková obtloustlá patnáctiletá holčička, ale když zazpívala, tak nám spadla brada. To bylo jak vodní elektrárna. Takhle brutální alt jsem ještě nikdy neslyšel,” prozradil s tím, že byla Yvonne Přenosilová výjimečná a nesmírně vtipná.

Nic ji nezdolalo

Se zlomeným hlasem promluvil pro iDNES i herec a dabér Michal Jagelka. „Nic jí nezdolalo. Ani potentáti, ani doba, nikdy nehnula a každou situaci vždy skvěle oglosovala,” vzpomínal na zpěvačku.

Nešlo si však nevšimnou, že na pohřbu jedna důležitá osoba chyběla. A sice zpěvačka Marta Kubišová, se kterou si Yvonne Přenosilová byla během svého života nesmírně blízká. Dokonce si volaly pár dní předtím, než zemřela. Kubišová ale prozradila, že v posledních měsících ven zkrátka nechodí, neboť se bojí o své zdraví. „„Ale budu na ni myslet a rozloučím se s ní po svém,” uvedla.