Otec z ní chtěl mít kluka: Yvonne Přenosilová zažila spartánskou výchovu

Autorka legendární písně Boty proti lásce Yvonne Přenosilová zemřela ve věku 76 let v nemocnici na pražských Vinohradech. Vynikající zpěvačka a rozhlasová moderátorka byla proslulá svým specifickým smyslem pro humor, ve kterém nebyla nouze o sarkasmus. Roli v tom určitě sehrálo její dramatické mládí, které bylo plné zvratů.

Malá Yvonne se narodila v Praze. Její maminka ji posílala do baletu a mluvila na ni anglicky, aby jí dopřála dobré vzdělání, tatínek ovšem razil zcela jiné výchovné metody. Bývalý důstojník, který strávil nějaký čas také v komunistickém vězení, nejspíše těžce nesl, že se mu nenarodil syn, a tak se snažil pořádně zocelit alespoň svou dceru.

“Otec chtěl mít kluka a podle toho mě vychovával. Nehrála jsem si s panenkami a za maminkou chodili rodiče, abych netřískala jejich děti. Otec mě coby školačku často mlátil gumovým řemenem od pračky, kterou sám vyrobil. Mívala jsem taková jelita po těle, že jsem je se slávou za korunu ukazovala,” zavzpomínala na nepříliš harmonické vyrůstání zpěvačka po letech.

Jako šestnáctiletá zaujala korepetitora divadla Semafor Karla Mareše a ten jí nabídl spolupráci se skupinou Olympic. Její první písní byla “Roň slzy” s textem Jiřího Štaidla. Později se stala členkou divadla Apollo a proslavila se dalšími hity, z nichž nejspíš nejznámější jsou právě kultovní Boty proti lásce.

Manžela potkala při dopravní nehodě

Z talentované dívky se v tu dobu stala jedna z nejpopulárnějších zpěvaček. Do její slibně rozjeté kariéry ale zasáhly dějiny, konkrétně vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Tehdy ve svých jednadvaceti letech podepsala Yvonne manifest Dva tisíce slov a následně se rozhodla s rodiči emigrovat do Německa. Zpětně to vyhodnotila jako poměrně impulzivní rozhodnutí. “V jedenadvaceti neuvažujete. Nemyslela jsem na to, že už si třeba nezazpívám. Byl to pud sebezáchovy,” sdělila před časem pro Primu CNN.

V zahraničí se snažila znovu uchytit, ale to se jí nepodařilo. Našla si proto civilní zaměstnání a začala pracovat jako stevardka na letišti pro British Airways. Při dopravní nehodě se seznámila s jistým baronem Von Stuckmanem, za kterého se později provdala a porodila mu syna Maxe.

V dalších letech se opět vrátila před publikum, ovšem jinak, než jako zpěvačka. Začala moderovat v rádiu Svobodná Evropa. Během listopadové revoluce se pak vrátila do Československa a už zůstala. To bylo pro ni velmi bolestné rozhodnutí, protože po rozpadu manželství se její syn rozhodl zůstat s otcem v Mnichově. Nechala se ale slyšet, že se rozhodla jeho přání respektovat, přestože jí trhalo srdce. Po návratu pak pracovala rovněž jako rozhlasová moderátorka, například na stanici Country Rádio.