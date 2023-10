Sestry Krainovy nestárnou: Yvona se pochlubila dokonalou postavou v sexy prádle

Starší sestra Simony Krainové, Yvona Maléřová, se řídí heslem, že věk je pouhé číslo a v 55 letech vypadá naprosto báječně. V nedávném příspěvku na Instagramu se nestárnoucí blondýnka pochlubila dokonalou postavou v sexy krajkovém spodním prádle.

Yvona Maléřová Krainová je o pět let starší, než její slavná sestra Simona, zub času se na ní ale zatím rozhodně nepodepsal a pět let před šedesátkou vypadá skvěle.

"Moje milé, přitažlivost není mnohdy o tomhle. Někdy stačí mnohem méně, stačí smysl pro humor, úsměv v každé situaci, srdce na dlani a radost ze života," okomentovala snímek, na kterém pózuje v krajkovém body.

"Můj muž mnohdy na tyhle fotky říká... miluju tě jinou, veselou, naštvanou, v děsném pyžamu, miluju tě i tak. I tak to neznamená, že sem tam mu neukážu, jak dokonalá umím být, protože jsem žena. No a proto mě miluje i v tom obyčejném pyžamu, je to muž," pochlubila se Yvona svým láskyplným vztahem.

Yvona už měla prsa a já jí záviděla

I když v posledních letech vystupují Simona Krainová a Yvona Maléřová jako sehrané sesterské duo, v mládí často narážely na vzájemnou rivalitu.

"Rivalitu jsme samozřejmě zažily taky, protože když jsem byla malá, Yvona už měla krásná prsa, což jsem jí záviděla. (smích) Opravdu! Když mi nebyl ještě rok, jí už bylo šest, byla starší a chtěla mě vyměnit za cizího kluka, aby měla bratříčka," svěřila se topmodelka v rozhovoru pro Deník.

"Vezla mě v kočárku ven, přišla s klukem a řekla mámě, že chtěla bráchu. Pak když mi bylo šest, jí už bylo dvanáct a byla v pubertě, měla zase pocit, že ji jako mimino furt otravuju. Pak mi bylo dvanáct, jí osmnáct, už byla krásná, sexy a měla prsa a já měla beďary a chtěla s ní furt chodit na večírky. Byla jsem pro ni přítěž. Pořád mě musela tahat na rande, jen jsem ji obtěžovala," popsala Simona vtipnou historku z dětství a starší sestra ji doplnila. "Vidíš, už jsem přišla na to, proč jsem si vzala prvního chlapa, kterého jsem viděla. Protože jsem neměla možnost chodit na rande. Pořád jsem tě tahala s sebou," uzavřela.

Sestra Simony Krainové vypadá báječně