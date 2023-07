Lovestory Yvetty Kornové: Manžel si na ni počkal dlouhých třicet let

K výčtu tajných svateb, které se v českém showbyznysu v poslední době odehrály, se o víkendu nečekaně připojila také Yvetta Kornová. Ta pojala za manžela svého dlouholetého přítele Josefa Petrů, se kterým ji pojí romantický příběh. V roli oddávajícího se nečekaně objevil režisér Tomáš Magnusek, který herečku znovuobjevil po letech, která strávila v ústraní.

Komorní svatební obřad se odehrál kousek od Náchoda, kde je režisér Tomáš Magnusek radním. “Na rozdíl od Jiřího Krampola, který oddával Karlose Vémolu, já skutečně oddávat mohu. A protože se s Yvettou znám, tak jsem se rozhodl, že je s jejím manželem oddám,” vysvětlil známý umělec.

Protože se herečka v minulosti dostala na samotné dno a nějaký čas strávila dokonce na ulici, rozhodla se, že jí za svědka půjde právě muž bez domova. “Bylo to moc krásné, Yvetta má nové příjmení a chce se už kompletně odstřihnout ode své minulosti a už se k ní nevracet,” poukázal Tomáš Magnusek na její nelehký osud.

“Josef Petrů si Yvettu vysnil a byl do ní třicet let zamilovaný. Tehdy jí chodil koukat do okna a skutečně si na ni počkal. Pro oba to byla druhá svatba. Komu se podaří si po šedesátce vzít svou životní lásku, to je neuvěřitelné,” popsal romantický příběh dvojice režisér pro Kafe.cz.

V budoucnu čeká Yvettu Kornovou další natáčení. “Dostala roli v novém filmu Ležáky. V tamější kronice se píše, že sto let před tím, než byla obec vypálena, šly kolem dvě ženy, které požádaly mlynáře o přístřeší. On jim nechtěl vyhovět, a tak ho starší z nich proklela a řekla mu, že za sto let na místě celé vesnice nebude stát vůbec nic. Právě tuto čarodějnici bude hrát Yvetta,” prozradil nejbližší plány herečky.

“Jinak se ale do hereckého světa příliš vracet nechce. S manželem žijí v lese v podstatě na samotě, mají slepice a kočky a jsou spokojení. Myslím, že už chtějí mít hlavně klid,” uzavřel Tomáš Magnusek.