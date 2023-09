Magnusek Kornové kryje záda: Má plán, jak ji dostat na plátna

Znovunalezená herečka Yvetta Kornová zažívá velmi krásné životní období. Od té doby, co bývalou dětskou hvězdu režisér Tomáš Magnusek objevil a znovu přivedl před kameru, prošla pozoruhodnou proměnou. Ve společnosti se po dlouhé době objevila vůbec poprvé, a tak se na to patřičně “hodila do gala”.

Herečka prožila velmi těžké období poznamenané závislostí. Určitý čas dokonce strávila na ulici a později se musela velmi snažit, aby znovu do péče získala své děti. Ačkoli dnes již žije klidným a spořádaným životem, je na první pohled vidět, že se na Yvettě Kornové její dřívější životní styl podepsal.

Nejvýraznější na první pohled je fakt, že zcela přišla o vlasy. Proto si do společnosti hlavu zakryla kloboučkem, mimochodem tím stejným, ve kterém se nedávno vdávala. Za manžela si Yvetta Kornová vzala dlouholetého přítele Josefa Petrů, který se do ní zamiloval již před lety a počkal si na ni dlouhých třicet let.

Vzhledem k tomu, že je herečka čerstvě vdanou paní, někoho možná překvapilo, proč na finále Muže roku dorazila ve společnosti Tomáše Magnuska a nikoli svého manžela. Na to režisér pro Kafe.cz sám odpověděl.

Yvetta má před sebou ještě dlouhou cestu

“Ono to ve skutečnosti bylo naopak. Já jsem byl v porotě a Josef (Yvettin muž, pozn. red.) Yvettě navrhl, aby mě doprovodila. Takže jsme vyrazili takhle spolu,” vysvětlil Magnusek s tím, že ve vztahu Kornové je vše v pořádku a žádná krize rozhodně není na pořadu dne.

“Byla úžasná. Bylo to pro ni po dlouhé době vůbec poprvé, kdy se ve společnosti objevila jako herečka. Takže se napřed trochu styděla, ale řekl bych, že si to velmi užila a vypadala spokojeně,” prozradil Tomáš Magnusek o své kamarádce.

“Je skvělé, že opět hraje. Má ale před sebou ještě dlouhou cestu. Na nás jako jejím okolí je, abychom jí pomohli dát o sobě režisérům vědět s tím, že skutečně chce hrát,” dodal Tomáš Magnusek, který je pro Yvettu Kornovou její spřízněnou duší.