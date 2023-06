Wendy z VyVolených: Erotické video je zapomenuto, dnes slaví úspěchy v oboru

Možná už si nepamatujete na reality show VyVolení, kde se tato baculatá brunetka ukázala světu poprvé, a ne vždy to bylo pěkné pokoukání. Maskérka šla však od té doby do sebe a nyní je na ni radost pohledět. Není tedy divu, že se loni objevila v další reality show, tentokrát zaměřené na muže.

Když v roce 2005 vtrhly na televizní obrazovky VyVolení, všichni seděli jak přikovaní u televize a sledovali život několika lidí zavřených v jedné vile, kterou nemohli opustit, zato byli pod neustálým dohledem kamer. Ty byly opravdu všude. Jednou z účastnic této show byla právě kadeřnice a kosmetička Václava Zapletalová.

Ta nepatřila mezi sex symboly vily, tak si raději krátila čas neustálými nájezdy na lednici, kterými bavila diváky venku. Ona sama už tak šťastná nebyla, když jí ručička váhy ukázala, na kolik kilogramů se dokázala ve vile "vyžrat".

Po ukončení show se Wendy občas objevila na nějakém večírku. A že to nebyly večírky plné studu, svědčí i to, že bývalá účastnice, která ve vile plakala, protože jí hezounek Rostík nemiloval, natočila amatérské porno, za které prý dostala necelých dvacet tisíc korun. Portál iDnes.cz zase píše, že "soukromé domácí porno – hrátky toho nejtvrdšího kalibru si natáčel na kameru a následně toto video překvapivě bez jejího vědomí prodal," uvádí o neznámém mladíkovi, který měl Wendy potkat na večírku.

Po vyhazovu z vily VyVolených jí nebyly večírky cizí

Rostík Alka byl z jejího účinkování ve filmu pro dospělé dost v šoku.

„Tak to je hustý! Zrovna do Wendy bych tohle nikdy neřekl. Vážně je to ona? To opravdu nechápu. Sám bych něco podobného neudělal ani za milion,“ řekl tenkrát pro Aha!.

Poté se Vendy uzavřela před světem a začala na sobě makat. Šlo jí o to, aby jí lidé nepoznali, a to se jí nakonec povedlo. Wendy vypadá nyní skvěle a navíc se z ní stala uznávaná maskérka, která líčí televizní hvězdy pro různé seriály a jiné televizní show.

Po letech se rozhodla pro účast v další reality show

Do toho se po letech opět rozhodla navštívit další reality show a připomenout se v paměti diváků. Tentokrát se jednalo o pořad Singl Švindl, v němž měla poznat, který z mužů je zadaný a který ne.

„Jsem dva roky single, miluju stromy a jsem trochu agent. Z osobních zkušeností muže odhalím. Když někdo lže, dotýká se obličeje. Jsem žena mnoha tváří a své zbraně vytáhnu. Přijdu na všechno,“ prozradila Wendy v medailonku pro show.

No a nutno podotknout, že mužům se velmi líbila. Není divu, občas se kromě maskéřiny hodí i do role modelky. Nyní si totiž na rozdíl od let dávno minulých může dovolit.