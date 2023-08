Holub vzpomíná na bláznivou svatbu s Hrzánovou, za vše mohl kamarád pařmen

Je to už několik let, kdy se na veřejnost dostala informace, že se v manželství herečky Báry Hrzánové a herce Radka Holuba objevil někdo další. Šlo o zpěvačku Anetu Langerovou, do které se Holubova manželka zamilovala díky uhrančivým očím. Jak se k tomu herec postavil? A jak vzpomíná na zásadní moment s osudovou ženou?

Manželský trojúhelník Holub, Hrzánová a Langerová plnil v roce 2018 titulky bulvárních plátků několik týdnů. A není divu, všichni napjatě očekávali, jak se k situaci postaví především hereččin manžel, komik Radek Holub.

Ten se zachoval jako dokonalý gentleman a k lesbickým choutkám své manželky se odmítl veřejně vyjádřit. A to dokonce i v okamžiku, kdy se ukázalo, že Langerová není první ženou, pro kterou ztratila herečka hlavu.

„Třetí pohlaví vymysleli kvůli mně, abych se necítila tak zmatená,“ uvedla v knize rozhovorů s Richardem Ermlem a dodala, že jde vždy tam, kam jí srdce táhne a je jedno, jestli je to za mužem, nebo ženou.

S manželkou Bárou Hrzánovou má syna Antonína

„Vždycky jsem byla divná. Ač jsem se strašně snažila, nikdy se mi nepovedlo stát se tou běžnou, normální holčičkou,“ obhajovala v knize svá rozhodnutí a věřila, že pro ni čtenáři najdou pochopení. Ti se však postavili na dvě strany. Jedna tvrdila, že je to Hrzánové život a může si dělat, co chce a druhá, která litovala právě Holuba.

Ten naštěstí patří k vytíženým hercům, proto se raději naplno věnuje práci, než aby řešil veřejně to, co si může vyřešit doma. Jeho tvář ho předurčuje k rolím komickým, nebo naopak záporáckým, takže jde v podstatě z role do role.

Připomenout si ho můžeme ve filmech jako Kráva, Učitel tance, nebo Stůj, nebo se netrefím. Za zmínku však stojí i legendární seriály jako Černí baroni nebo Zdivočelá země, kde také exceloval.

Svatba byla nečekaná a rozhodli se pro ni z nudy

Hrzánovou si herec vzala už roku 1996 a už tenkrát nebyla jejich svatba tradiční a chtěná. V podstatě k ní došlo z nudy.

„My jsme se tehdy s Bárou vůbec brát nechtěli. Jenže zrovna volal kamarád Vlastík a říkal: ‚Tady na chalupě dlouho nebyl žádný velký mejdan. Hele, starosta mi říkal, že má volný termín na svatbu. Nechcete se vzít?‘ A nabídl dva termíny: jeden na začátku prázdnin a druhý 10. srpna. Tak jsme vzali ten druhý,“ svěřil se herec magazínu Téma.

Důležité je, že páru tento typ soužití vyhovuje a že se Holub zhostil role gentlemana a o avantýrách své manželky veřejně nemluví. Zda mu to nevadí nebo má sám milenku, můžeme jen spekulovat.