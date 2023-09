Agresivní lidé ve Výměně manželek: Režisérka prozradila, jak je štáb krotí

Ve Výměně manželek nezřídka kdy dochází k velmi vyhroceným situacím. Štáb, který má natáčení na starosti, se tak často stává svědkem ostrých nadávek a někdy také fyzických útoků. Režisérka Jana Rezková nyní prozradila, v jakým momentech může štáb zasáhnout, a zavzpomínala i na epizodu, která jí nejvíce utkvěla v paměti.

Výměna manželek se vysílá už neuvěřitelných 18 let. Přesto diváky reality show stále neomrzela a nadšeně vyčkávají na další a další epizody, aby se mohli podívat na to, jak fungují jiné domácnosti. A že je na co se dívat! I když je pravdou, že leckdy je sledování poměrně náročné. Čas od času se totiž v různých dílech objevují lidé, kteří nemají úctu ke svým partnerům ani dětem.

Když na to přijde, zasáhnou

O tom, jak se natáčí Výměna manželek, promluvila režisérka Jana Rezková. Ta na projektu pracuje od jeho samotného začátku, a tak posbírala už celou řadu zkušeností. V rozhovoru pro iDNES prozradila, jaké pravomoce má vlastně štáb, který reality show natáčí. I když se leckdy zdá, že režisér a kameraman v jednom působí spíše jako tichý pozorovatel, jsou momenty, kdy i on může do dění zasáhnout.

„Jste vlastně součást toho dění, protože držíte kameru, jste blízko těch lidí. Takže kameru jenom odendáte od oka a buď na ně houknete, nebo po nich skočíte, což teď nedávno udělala moje kolegyně. Když chtěl tatínek zmlátit vlastní dítě, tak prostě po něm skočila. Ale my to tam necháváme, ono je to tam i vidět v těch dílech,” prozradila Jana Rezková.

Nejtěžší epizoda

Režisérka zároveň zavzpomínala na jednu epizodu, jejíž natáčení pro ni bylo velmi náročné. „Ale to už je strašně let, to bude nějaká první druhá řada. Tam vím, že jsem točila s osmi dětmi a to bylo na mě už moc,” řekla se smíchem. Ale náročné jsou pro ni pochopitelně všechny epizody, ve kterým například děti vyrůstají ve špatných podmínkách. „Zcela imunní rozhodně nejsem. Osobně se mě dotýkají situace ohledně dětí – buď že žijí ve špatných sociálních podmínkách, nebo když vidím, že jejich rodiče o ně jeví slabý zájem, takže tam ty děti vyrůstají v podstatě samy,” nechala se Jana Rezková slyšet před časem.