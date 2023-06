Režisérka Výměny manželek Jana Rezková točí show 18 let. V plánu jsou další řady

Málokterý televizní pořad se těší tak velké divácké přízni, jako právě Výměna manželek televize Nova. Show, která je oblíbená v řadě států, se v Česku vysílá již od roku 2005 a zatím to nevypadá, že by se televizní diváci sondy do života cizích rodin nabažili. Jak uvedla režisérka show Jana Rezková, již nyní se počítá s dalšími řadami.

Aktuálně televizní diváci mohou sledovat již šestnáctou řadu Výměny manželek, která se dlouhodobě řadí mezi vůbec nejsledovanější televizní pořady. Důvodů, proč to tak je, je celá řada. Tím největším ale téměř jistě bude obyčejná zvědavost, jak žijí jiné rodiny, a touha porovnat sám sebe s účastníky pořadu.

Kreativní režisérka Jana Rezková věnovala pořadu již osmnáct let života a zatím to vypadá, že s tím v brzké době nepřestane. “Momentálně dotáčíme díly právě běžící řady, zrovna dnes například mířím na nahrávání čtených komentářů,” prozradila pro Kafe.cz.

V aktuálně vysílané řadě mohli televizní diváci vidět již tři VIP díly, a to influencerku Angie Mangombe a Muže roku Josefa Kůrku, rodinu MMA bijce Gábora Borárose a také influencerku a podnikatelku Ornellu Koktovou. To ale není to jediné, na co se mohou diváci těšit, jak Jana Rezková prozradila. “Připravujeme také několik zahraničních dílů, myslím, že to bude zajímavé,” navnadila fanoušky Výměny manželek.

S dalšími řadami se již nyní počítá

Televize Nova podle Jany Rezkové již nyní počítá i s dalšími řadami Výměny manželek. “Až dotočíme tuto aktuální řadu, budeme opět vyvěšovat výzvy a shánět nové účastníky,” potvrdila s úsměvem. Šanci stát se hrdinou z některé další epizody má přitom prakticky každý - v pořadu se již objevila matka samoživitelka, bezdětné páry, stejnopohlavní vztahy nebo známé osobnosti.

Finální výběr aktérů pořadu je poté pro štáb velice náročný. “Lidé se přihlásí na výzvu, my jim pošleme dotazník, který je už za ty roky opravdu vyšperkovaný. Roztřídíme je podle krajů, počtu dětí atd. a pak se rozhodneme, jestli tam pojedeme. Většinou jedeme, prohlídneme si tu rodinu, natočíme. Pak se rozhodujeme, zda ano a s kým ji spárujeme,” vysvětlila Jana Rezková pro deník Blesk.