Režisérka Výměny manželek: Každý má právo na svůj vlastní styl výchovy

Televize Nova ve středu odvysílala poslední epizodu Výměny manželek před letními prázdninami. Jako obvykle byla opět plná emocí a o chování účastníků diskutují diváci na sociálních sítích. Kritiku sklízí tatínek Pavel, který nedokáže příliš udržet emoce na uzdě, pokud se jedná o výchovu jeho dvou nevlastních dcer - Janičky a Elišky. Na přeloučském sídlišti, kde rodina žije, vládne pevnou rukou, a tak není divu, že náhradní mamince Petře bude během deseti dní v jeho domácnosti pořádně těžko.

Otec je na obě dívky velmi přísný, zvlášť co se týká jídla, u kterého na ně velmi přísně dohlíží. Vyhrocená situace jednou dokonce maminku Petru dožene až k slzám. Po dobu jejího pobytu se tak snaží, aby ukázala dětem i něco jiného, než jen neustálý křik a stres. Matku obou holčiček, Janu, na to po skončení pobytu také upozorní.

Pro Kafe.cz epizodu okomentovala také Jana Rezková, kreativní režisérka oblíbené show, kterou televize Nova vysílá již 18 let. “Každý rodič má právo na svůj vlastní styl výchovy. Je ale pravda, že by to mělo mít nějakou hranici. Tohle, co diváci mohli vidět, také není můj styl, ale nechci samozřejmě nikoho soudit,” myslí si jedna z klíčových osob tvorby oblíbeného pořadu.

“Za těch deset dní mohl Pavel vidět, že to jde i jinak, než jen v neustálém stresu. Myslím si, že je šance, že se nad tím třeba zamyslí a něco si i uvědomí. Osobně s tím mám dobrou zkušenost. Ne všichni účastníci skutečně svůj život změní, ale hodně z nich ano,” prozradila pro Kafe.cz Jana Rezková.

Když se vidí v televizi, přichází uvědomění

“Taková první vlna uvědomění přichází obvykle po natáčení, druhá pak přijde ve chvíli, kdy se lidé vidí v televizi, poté co mají k natáčení určitý odstup. Vliv mohou mít také komentáře na internetu, i když my všem účastníkům vždy radíme, aby to rozhodně nečetli. Oni si to ale většinou stejně přečtou,” řekla Jana Rezková pro Kafe.cz.

Na tvorbě pořadu se nepodílí jen ona, ale také její dcera Jana, která v týmu figuruje jako režisérka. “Myslím, že to má těžké, protože k ní musím přistupovat jako ke kterémukoli jinému režisérovi. Takže jsem na ni možná ještě přísnější. Má to výhody, ale také nevýhody - práci si občas nosíme domů, zvlášť když se jedná o některá skutečně extrémní natáčení,” prozradila Jana Rezková pro Kafe.cz s úsměvem.