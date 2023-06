Výměna manželek u Ornelly Koktové: Show mám ráda od dětství, byl to zážitek

Influencerka a podnikatelka Ornella Koktová žije s manželem Josefem Koktou a jejich třemi dětmi Quentinem, Svenem a Lilianne v domku za Prahou. Tráví spolu většinu času, protože je živí především firma krásné plavovlásky. Rodina, která často ukazuje střípky ze svého života na sociální síti, se rozhodla přijmout výzvu a zúčastnila se reality show Výměna manželek z produkce televize Nova. Ta je známá tím, že v ní diváci mnohdy vidí řadu kontroverzních událostí i účastníků. V případě Koktových však vše proběhlo v přátelském duchu.

Druhá rodina Veroniky a Michala žije na Příbramsku a společně provozují restauraci. Po příjezdu se tak Ornella dostala rovnou na place a vyzkoušela si, jaké to je být v rodinném podniku “od nevidím do nevidím”.

“Já jsem se na Výměnu koukala už jako dítě v době, kdy to začínalo. To mi Muselo být snad deset let. Vždycky se mi to líbilo, a proto když nás produkce oslovila, takhle jsem to prezentovala Pepovi, že by to mohla být fajn zkušenost a že by mi to udělalo radost. No a on mi řekl, že je mu to fuk a že to nechá na mě,” popsala se smíchem influencerka pro Kafe.cz, jak u nich přihlášení do pořadu probíhalo.

“Tím, že jsem byla ihned zapojena do provozu restaurace, jsem se nestihla ani nudit ani smutnit, opravdu nám to ubíhalo hodně rychle. Jediná zábava, kterou jsme měli, byla jedna grilovačka a jednou jsme se šli koupat do lomu,” vyjmenovala Ornella Koktová.

Manžel ani děti nejsou žádní ufňukánci

S druhou rodinou si Koktovi velmi sedli. “Já a Michal jsme ty akčnější poloviny párů, Pepa s Veronikou jsou zase oba klidní. A protože on je celkově zvyklý se starat o děti a navíc měl náhradní maminku k ruce, tak to zvládl skvěle. Také děti byly v pohodě, nejsou to žádní ufňukánci,” pochválila Ornella Koktová svou rodinu.

Obě rodiny jsou i po natáčení stále v kontaktu. Navštěvují se a oslavili spolu například čarodějnice. Maminka Veronika také Ornelle hlídala děti, aby si influencerka mohla s manželem vyrazit do restaurace a oslavit narozeniny. Výsledkem odloučení tak bylo v jejich případě především navázání nových přátelství.

V minulosti se Výměny manželek zúčastnily také jiné známé osobnosti, například zpěvák Jan Bendig, influnecerka Angie Mangombe nebo bývalý politik Matěj Stropnický.