Lucie Vondráčková promluvila o setkávání s Šafářovou a bydlení s Polívkou

Lucie Vondráčková si své soukromí obvykle bedlivě střeží. Dvojnásobná maminka ale vedle mladšího partnera Zdeňka Polívky jen kvete a láska jí pomalu rozvazuje jazyk. Zpěvačka se v rozhovoru pro Blesk svěřila, že už s MMA zápasníkem dokonce bydlí pod jednou střechou a nebála se říct pár slov ani o svém exmanželovi Tomáši Plekancovi.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se nerozešli zrovna v dobrém. Dvojice se nedokázala dohodnout na péči o děti a vše musel nakonec řešit emočně vyhrocený soud, který nařídil zpěvačce návrat z Kanady do rodné země, aby mohl hokejista dál vídat své dva syny. Dnes už Lucie ale hodila veškeré křivdy z minulosti za hlavu a užívá si hlavně přítomnosti.

"Pokud vím, nikdy jsem se k tomu nevyjadřovala. Toho jsem se zdržela, protože jsem nechtěla. Ale jeden příběh měl svůj konec, jiný začal a už si každý plyne svou cestou. A to je v pořádku. Nikdo nikdy nenapsal, že dva lidi mají být spolu na celý život," svěřila se hvězda Blesku.

Na otázku ohledně nové manželky Plekance, Lucie Šafářové, už byla ovšem Vondráčková trochu zdrženlivější. "Moji kluci jsou hlavně se mnou, takže žiju pro ně. Nežiju pro jiné příběhy. To už je jiná cesta. Moc se nepotkáváme," vyhnula se diplomaticky odpovědi.

Trvá mi, než někomu začnu věřit

Po rozvodu s Tomášem Plekancem sice média spojovala Lucii Vondráčkovou s různými muži, první vztah ale přiznala až v roce 2021. Tehdy hvězda veřejnosti představila jako oficiálního partnera moderátora Petra Vojnara, jejich vztahu ale lidé příliš nevěřili a považovali ho spíše za obchodní tah. Románek nakonec vydržel pár měsíců a vyšuměl do ztracena. Jedním z důvodů mohl být i fakt, že hvězda je ohledně citů velice opatrná a dlouho jí trvá, než si někoho pustí k srdci.

"Řekla bych, že jsem velice opatrný typ ženy! Jsou ženy, který se zamilujou na první dobrou, kdežto já jsem takový ten pozorovací typ. Když mě někdo pozve na rande, trvá mi, než mu začnu věřit. On si třeba může myslet, že mě má na háku, a pro mě přitom ještě ani nezačal," vysvětlila výše zmíněnému webu.

Zdeněk Polívka prý ovšem její lásku získal poměrně snadno, jelikož přesně věděl co dělat. "No, šel na to dobře. Řekla bych, že je ve vztazích zkušenější než já, i když jsem asi o dvě stě milionů let starší," směje se Vondráčková. Na závěr se pak Lucie pochlubila, že už se svým kolouškem obývají jednu domácnost. "Bydlíme spolu. Všichni v jednom domě. Je nás teď hodně – já, děti, Zdeněk, pes, dvě kočky, čtyři ptáci... Jsme prostě taková velká rodina," uzavřela zamilovaná hvězda.

Hrdličky Vondráčková a Polívka už bydlí pod jednou střechou