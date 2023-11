Česko má nového Muže roku. Stal se jím vsetínský podnikatel Vojtěch Urban a rozpovídal se o přípravě, nervozitě, pocitech a očekávání.

Co ti prolétlo hlavou, když jsi při vyhlašování vítěze slyšel svoje jméno?

Nechápal jsem to. Výhru jsem začal vnímat až po chvíli. Ale já jsem si celé klání i samotnou přípravu moc užil, soustředil jsem se spíš na atmosféru, nebylo ve mně žádné hlodání nebo touhy po výhře za každou cenu. Výsledek je pro mě milé překvapení.

Nejsi typický hezounek, nezakládáš svůj profil jen na postavě. Co myslíš, že tě vystřelilo na vrchol?

V tom máte asi pravdu. Zřejmě zaujal můj komplexní profil. Popravdě v ničem nevynikám, ale právě o tom ta soutěž je. Nezaměřovat se pouze na jeden zájem, ale mít schopnost poprat se s různými situacemi a výzvami. Na soustředění v Tunisku jsem hodně bojoval s výrazem, postojem. Neumím to. I lidé z mého okolí zdůrazňovali, ať sázím hlavně na svůj široký úsměv a přirozenost. A vyšlo to.

Plánuješ se v tomto oboru dále rozvíjet? Máš své vlastní podnikání.

Je dobrý, že točím videa z oblasti zdravého životního stylu, takže se to určitě dá nějak propojit. To, jak člověk vypadá, je vlastně výsledkem našich znalostí, já jsem výsledkem práce našeho týmu. Budu lavírovat někde na půli cesty. Když už jsem tu šanci dostal, přirozeně ji využiji na maximum a pokusím se posunout dál.

Máš nějaký zážitek, na který vzpomínáš nejraději?

Toho byla spousta. Celý projekt byl prošpikovaný zážitky. Ale objevil jsem v sobě tanečního ducha.

close info Profimedia zoom_in Vojtěch Urban zvolil tanec, i když ho to stálo hodně úsilí.

Nikdy jsi netančil?

Ne, nikdy. Přesto to byla jasná volba. Neumím hrát na hudební nástroj, natož zpívat. Tanec se dá za tři měsíce obstojně naučit, když chybí hlas, je to marné. Uvažoval jsem o nějakém rétorickém vystoupení, ale můj humor by se nemusel setkat s pochopením a bylo by z toho fiasko. Zvolil jsem proto "nouzovku" a vyšlo to. Často jsem musel bojovat s hlavou, nakonec jsem ji ale porazil. Těsně před přenosem jsem byl sám se sebou spokojený za to, co jsem do toho vložil a kam jsem se posunul.

A na co nerad vzpomínáš?

Nic zásadního mě ve špatném slova smyslu nepřekvapilo. Snad jen ten moment, když mi volali, že jsem z castingu postoupil do finále, ztratil jsem slova. Hned jsem si pustil záznam loňského večera a došlo mi, co mě čeká. Nemohl jsem couvnout a byl to pro mě největší "aha moment" za poslední roky.