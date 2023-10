Betty z MasterChefa Vojtovi na svatbě přichystala překvapení, zprvu musela lhát

Sympatický mladý pár, který se dal dohromady, když jako soupeři bojovali o titul MasterChefa ve známé kulinářské show, do toho praštil. Dvojice se vzala po třinácti měsících vztahu, jejich vzájemné sympatie totiž byly tak velké, že nechtěli s veselkou otálet. Pro redakci Kafe.cz nyní prozradili, jak si svůj velký den užili.

“Byl to opravdu skvělý a pohádkový den. Svatební místo na Kmíně jsme měli vybrané již nějakou dobu, protože jsme tam předtím fotili svatební editorial. Říkali jsme si, že kdyby v září klaplo počasí, bylo by to skvělé, a ony opravdu padaly teplotní rekordy, takže to vyšlo,” prozradil pro Kafe.cz Vojta Urban, který se v minulosti stal Mužem roku 2019.

“Jak říká Vojta, skutečně to bylo pohádkové. Byla jsem docela nervózní, aby všechno vyšlo, jak má, protože jsme měli docela hodně hostů, ale i díky naší skvělé svatební koordinátorce všechno vyšlo, jak má. A také jsme to už měli nacvičené z focení svatebního editorialu,” doplnila svého novomanžela Betty Minaříková, nyní již provdaná Urbanová.

Sympatická tmavovláska se na rozdíl od svého nastávajícího vdávala již podruhé. Její předchozí manželství vydrželo pouhé dva roky a poté bohužel skončilo ošklivým rozchodem, na který podle svých slov Betty vůbec nebyla pyšná. Věří ale, že ve Vojtovi již skutečně našla muže na celý život.

Aby mu ukázala, jak moc pro ni znamená, připravila pro něj překvapení a na svatbu pozvala jeho oblíbenou kapelu Chinaski. “Po jednom z jejich letních koncertů se jich Betty šla zeptat, zda by nepřijeli. Když se vrátila, řekla mi, že to neklaplo. Ona sice neumí lhát, ale protože jsem vůbec nečekal, že by mohli kývnout, nijak jsem se v tom nešťoural a úplně na to zapomněl. Na svatbě jsme najednou ale všichni měli jít do stodoly a tam na mě čekalo tohle překvapení,” svěřil se redakci Kafe.cz Vojta Urban, kterého dárek od jeho milované skutečně ohromil.

Kromě Chinaski jim na svatbě zahráli také jejich kamarádi, kteří mají svatební kapelu, a další kamarád, který jako DJ hraje v pražském klubu Duplex. “Bylo pěkné, že se na svatbě podílela řada lidí, kteří jsou nám blízcí, trávíme s nimi čas a třeba společně grilujeme. Jídla a pití bylo také dost, takže se všechno opravdu podařilo,” uzavřel Vojta Urban, který prozradil, že se právě vrátili z víkendových líbánek, s úsměvem.