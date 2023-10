Vlasta Hájek přiznal neúspěch při podnikání: Byla to studená sprcha, říká

Manžel slovenské moderátorky Zuzany Belohorcové Vlasta Hájek nikdy příliš nemluvil o tom, v čem spočívá podstata jeho podnikání. Nedávno ale v podcastu Juraj Sutoris Show přiznal, že před časem se dostal do opravdu velkých finančních potíží. Částky, které tehdy prodělal, byly skutečně astronomické.

Důvodem toho, proč Vlasta Hájek na burze před časem prodělal miliony, je podle jeho názoru především pandemie koronaviru, která velmi negativně zasáhla globální trh. Jeden z jeho byznysů se tak dostal do skutečně velkých potíží - původně sice kontroverznímu podnikateli vydělal šest milionů dolarů, o drtivou většinu peněz potom Vlasta Hájek nicméně na burze opět přišel.

Vlasta Hájek ve studiu vysvětlil, v čem jeho byznys, který mu během tří let vydělal velmi pěkné peníze, spočíval. “Lítali jsme po světě a po Americe a kupovali jsme zkrachovalé prodejny automobilů, které měly ten problém, že to v nějaké vesnici nebo městě nefungovalo. My jsme ho koupili a napíchli jsme ho na náš koncept,” sdělil podnikatel.

Jeho obchodní model spočíval v přeprodeji vozů. “Koupit pět set Hyundaiů, dostat dvacet pět procent slevu, pronajímat je za tři nebo čtyři sta dolarů měsíčně. Po šesti měsících nebo pěti tisících mílích už to bylo pro ten Hyundai ojeté auto a vzali je s deseti až patnácti procentní slevou a ještě je prodávali,” prozradil partner plavovlasé moderátorky.

Podnikatel má na Tenerife kontroverzní pověst

Kvůli pandemii nicméně klesly akcie ze 138 dolarů kupříkladu na 19, což se v podnikání Vlasty Hájka pochopitelně projevilo. “Takže my jsme se sice chvilku radovali, ale pak přišla velká studená sprcha,“ sdělil Vlasta Hájek s tím, že právě finanční potíže byly velkým důvodem, proč se i s rodinou ze Spojených států přesunuli do Evropy.

Rodina nyní již druhým rokem žije na Tenerife, kde především díky komplikované povaze Vlasty Hájka nemají nejlepší pověst. Podnikatelka Aneta Kačerová, se kterou manželé dříve spolupracovali, jej například obvinila z údajných vulgárních útoků, výhrůžek a dokonce napadení. Tenerifský soud mu za to podle dostupných informací vyměřil pokutu v přepočtu kolem 90 tisíc korun.