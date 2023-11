Vladko Dobrovodský se před lety nezapomenutelně zapsal do paměti diváků reality show Vyvolení. Jeho výstupy, které mnohdy hraničily s labilitou, diváky bavily natolik, že vyhrál hned první cenu a to krásných 12 milionů korun! O pár let později svůj úspěch zopakoval, došly mu peníze a zkusil štěstí podruhé. K překvapení všech opět získal sympatie tisíců lidí a odnesl si dalších pět milionů. Co teď dělá?

První výhru získal Vladko v roce 2005, tehdy se z neznámého mladíka stala přes noc celebrita. Ačkoliv to byl jeho sen, ustát nátlak veřejnosti pro něj bylo až příliš. Lidé ho poznávali na ulici, neměl žádné soukromí a všichni se snažili šťourat do jeho života. Tehdy měl ještě ambice stát se moderátorem.

I když o něj byl zájem jako o bulvární tvář, nabídky na práci nepřicházely, a tak se rozhodl prchnout z republiky pryč a zkusit štěstí ve Španělsku!

Po první výhře okusil slávu, nezvádl však tlak médií

Vladko zmizel ze dne na den z povrchu zemského a nedal o sobě vědět několik let. To dokonce vyvolalo fámy o jeho úmrtí! Fanoušci se ho marně snažili najít, tehdy nebyl aktivní ani na sociálních sítích. Novinářům se ho po čase podařilo vypátrat, našli ho spokojeného ve Španělsku, konkrétně ve Valencii. Odmítal však jakékoliv rozhovory. Na svůj Facebook ale pověsil informaci, že se zajímá o muže i ženy! Zřejmě po letech s muži dostal chuť opět přejít na druhou stranu.

Po letech v cizině mu došly peníze a jediné řešení bylo vrátit se domů, kde jako na zavolanou probíhal casting, kterého se Vladko zúčastnil a podařilo se mu vyhrát další milióny! Kam se pak znovu schoval?

close info Šíp zoom_in Vladko Dobrovodský

Vladko byl vždy emotivní, dělal, co mu srdce poručilo

Dřívější sen, stát se moderátorem, změnil během let na touhu být hercem. Ani v tomto se mu však nedařilo a s přibývajícím věkem si asi uvědomil, že bude lepší se netlačit někam, kam nepatří. Stáhl se tedy do ústraní a přestal prahnout po slávě za každou cenu. Dnes žije naprosto běžným životem, vrátil se do Čech a na jeho původní fanouškovské stránce po něm není vidu ani slechu.

Podle našeho zdroje ale bydlí v Praze s přítelem a do světel reflektorů se po předchozích zkušenostech vracet nehodlá. "Vladko už si užívá klid, zažil, co to je být v zájmu médií, a myslím, že toho měl až dost," potvrdil důvod ústupu jeho známý.

Když dojdou peníze, zkusí ještě šanci?

Šance, že by se bývalá hvězda reality show ještě vrátila na výslunní, je sice malá, není však vyloučená. I po první výhře ve vile tvrdil, že už by do toho nešel podruhé a nakonec šel a zvítězil! Pokud se ocitne v nouzi, možná se ještě dočkáme velkého comebacku. Možná je ale škoda, že si za svým snem nešel více intenzivně, fanoušků měl více než dost a ptají se po něm dodnes...