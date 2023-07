Vlaďka Erbová bojuje se zdravotními problémy od 6 let: Má za sebou 11 operací

Bývalá modelka se více než úspěchy na mole proslavila svými vztahy. A to, ať už s hokejistou Zdeňkem Bahenským, nebo s fotbalovým bouřlivákem Tomášem Řepkou. Nesnadný soukromý život se bohužel odrazil i na jejím zdraví a Vlaďka tak neustále řeší nějaké neduhy.

Spíše než jako modelku známe Vlaďku Erbovou jako matku dvou dětí, které mají každé jiného tatínka. Dceru Viktorii má bývalá modelka s hokejistou Zdeňkem Bahenským a syna Marcuse počala s fotbalovým bouřlivákem Tomášem Řepkou.

I když jí vztahy nevyšly, má Vlaďka alespoň to štěstí, že děti jí dělají radost. Marcus je nadaný fotbalista a tatínkovy geny se v něm nezapřou. Viktorka zase chce být právničkou. Mluví dvěma světovými jazyky a prý má velký všeobecný přehled.

„Je to člověk, který se neztratí. Je velmi chytrá, vnímavá, mluví dvěma jazyky a má úplně jiný rozhled, než jsem měla já. Opravdu jsem vyrostla na statku, takže jsem věděla, jak podojit krávu, ale neuměla jsem třeba anglicky,“ svěřila se se smíchem Vlaďka v pořadu Milušky Bittnerové Na kafeečko.

Dcera Erbové je velmi chytrá a chtěla by být právničkou

Aby byla dcera modelka, by si Vlaďka úplně nepřála, měla by o ni strach, ale pokud uvidí, že na to má, podpoří ji ve všem, co bude chtít dělat. Sama se k modelingu také dostala omylem. Přála si totiž horské kolo, na které rodiče neměli, tak ji přihlásili do soutěže krásy, kde vyhrála a posouvala se tak v modelingu dál a dál, až to dotáhla k focení pro Playboy. To jí otevřelo dveře k dalším prestižním agenturám.

Samozřejmě k úspěchu přispěl i její specifický účes, protože krátkovlasých modelek v našich končinách příliš nemáme. Vlaďky maminka však pro její experiment neměla pochopení, a když se dcera vrátila jednoho dne domů s hlavou oholenou strojkem, dostala pár facek. Nyní už si na délku dceřiných vlasů zvykla a uznává, že jí krátký sestřih sluší.

Po zdravotní stránce na tom není modelka příliš dobře, má nepříjemné celoživotní obtíže, které začaly, když jí bylo pouhých šest let. Měla tenkrát problémy se slepým střevem, které jí byly rozháněny ledem. Díky tomu se jí vytvořily chronické záněty.

Zdravotní problémy modelku trápí od šesti let

"V deseti letech mi ten slepák prasknul a řešilo se to až po několika hodinách, takže jsem prodělala hned tři operace. Skončila jsem s drenáží z břicha, kterou jsem měla řadu měsíců. Když jsem byla doma na propustce z nemocnice, tak mě dvě slečny přepadly a v břiše nastal další problém. Střeva dostala znovu posun. Od patnácti let jsem tedy jezdila do Františkových Lázní, protože jsem měla chronické záněty. Od šesti let jsem byla vedená na dětské gynekologii a v osmnácti letech mi začaly první operace pro srůsty střev. Těch jsem prodělala asi jedenáct. Střevo se nedá nahradit, takže mám speciální dietu, kterou ne vždycky dodržuji," prozradila své útrapy pohledná tmavovláska.

Dokonce jí bylo lékaři řečeno, že nejspíš nikdy nebude mít děti. Bylo tedy s podivem, že se jí Viktorka a Marcus narodili. O dvě děti však v průběhu těhotenství přišla. Těch zdravým si tedy o to více váží, a i když je vychovává sama, nestěžuje si. Ví totiž moc dobře, jaký je to zázrak mít zdravou a šťastnou rodinu.