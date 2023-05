Jizvy z houpačky a permanentního líčení: Vlaďka Erbová se zbavila asymetrie rtů

S drobnými vadami na kráse se trápí celá řada žen. Výjimkou nejsou ani modelky - například Vlaďka Erbová roky řešila asymetrii svých rtů, které si při líčení musela domalovávat tak, aby malý nedostatek nebyl tolik patrný. S tím je ale nyní konec, po letech si nechala rty upravit a nyní si užívá jejich dokonalý tvar.

Jak sympatická tmavovláska pro Kafe.cz prozradila, historie asymetrie jejích rtů sahá až do jejího dětství. “Měla jsem na rtech jizvu od houpačky. Takové to, když jako dítě spadnete, houpačka vám rozsekne ret, tak vás rodiče odvezou na pohotovost, tam vám to nějak zašijí a zase jedete domů,” vysvětlila Vlaďka Erbová.

“Kromě toho jsem také měla kdysi v minulosti udělaný permanentní make up, který se ale nepovedl, a tak jsem se ho různě zbavovala pomocí kyselin, což ale způsobilo zjizvení kontury rtu a také ztrátu vlastního pigmentu,” popsala podstatu svého estetického nedostatku průkopnice elegantního krátkého sestřihu.

Aby se této asymetrie zbavila, svěřila se Vlaďka Erbová do rukou profesionálů, konkrétně lékařky ze soukromé kliniky v Ústí nad Labem. “Paní doktorka je původně zubařka a je opravdu velmi pečlivá. Raději nechá člověka přijít na korekce třeba třikrát, než se přesvědčí, že je vše skutečně dokonalé,” řekla pro Kafe.cz Vlaďka Erbová.

Doteď byla asymetrie na první pohled vidět

Svůj nový vzhled si pochopitelně velice užívá. “Je skvělé, že si teď můžu výrazně malovat pusu barvičkami, doteď to bylo prostě na první pohled vidět,” pochvalovala si Vlaďka Erbová a dodala, že byla se službami své lékařky natolik spokojená, že ji nehodlá ani do budoucna měnit.

Úpravám zevnějšku se Vlaďka Erbová nevyhýbá, ale ani se jimi nijak netají. V minulosti tak podstoupila úpravu poprsí a před dvěma lety absolvovala také miniinvazivní pozvednutí tváří, které má za úkol podpořit tělo k tvorbě vlastního kolagenu. Ten má na pleť blahodárné omlazující účinky.