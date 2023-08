Vlaďka Erbová si jde tvrdě za svým snem, vrhla se na neobvyklý byznys

Bývalá modelka Vlaďka Erbová, která se proslavila svým ikonickým krátkým sestřihem, se dnes věnuje především svým dětem. Nedávno se ale rozhodla zrealizovat něco, o čem dosud pouze snila, a tak se chystá na otevření kavárny a salónu krásy v jednom. Pro Kafe.cz prozradila, jak nyní i se svou rodinou žije.

V poslední době není o Vlaďce Erbové slyšet tolik jako dříve. Neznamená to ale, že by zahálela, dokonce právě naopak. Úspěšně podniká, věnuje se svým dětem a chystá se na další projekty. O těch nyní prozradila více pro redakci Kafe.cz.

“V Brně budu na podzim otevírat salon a kavárnu. Ten koncept je takový, že zároveň s kavárnou na místě bude módní showroom a kosmetický salon, takže cílová skupina jsou především ženy. To ale neznamená, že když přijde chlap, tak mu to kafe neuděláme,” prozradila s úsměvem tmavovlasá a pohledná někdejší modelka.

“Byl to můj sen, takže když jsme narazily na zajímavé prostory, šly jsme do toho. Samozřejmě podnikání není jednoduché, takže to je také spousta práce. Ale těším se na to. Bude to taková malá kavárna s příjemnou atmosférou,” popsala své plány pro Kafe.cz.

S dětmi se Vlaďka Erbová nenudí

Vzhledem k tomu, že s rodinou žije Vlaďka Erbová v Mostě, je podnikání v Brně poměrně náročné. “Samozřejmě, že to dojíždění není ideální, ale syn hraje hokej, děti chodí do školy, a tak jsem zatím o přesunu neuvažovala. Možná v budoucnu,” řekla pro Kafe.cz maminka Marcuse a Viktorie, které má se svými bývalými partnery.

Během léta si i se svými potomky užila dovolenou u moře, nyní jsou už ale zpět doma. “Vzhledem k přípravě na ledě se ani nedá nic jiného dělat,” objasnila důvod, proč již další prázdniny v tuto chvíli nehrozí.