Tajnůstkář Vladimír Polívka promluvil o lásce: Krásná Magda mu dala cennou radu

Vladimír Polívka v současné době patří k nejznámějším českým hercům. I přesto se toho ale o jeho osobním životě ví pramálo. A není se čemu divit. Syn Bolka Polívky si totiž své soukromí přísně střeží. I proto ostatně všechny velmi mile překvapil, když konečně promluvil o svém přítelkyni Magdaleně.

Vladimír Polívka je už několik měsíců až po uši zamilovaný. Rozhodně ale není jedním z těch, kteří rádi dávají svou lásku na odiv a chlubí se s ní, kamkoliv přijdou. Naopak. Herec si své soukromí totiž skoro až úzkostlivě střeží, kvůli čemuž se toho o jeho partnerce ví opravdu pramálo. Nyní ovšem hradbu mlčení alespoň částečně prolomil.

Doma je tam, kde je moje Magda

Partnerkou Vladimíra Polívky je krásná blondýnka Magda, se kterou se herec vůbec poprvé objevil ve společnosti v loňském roce na předávání cen Český lev. A jak je z jeho slov patrné, jejich láska se i nadále vyvíjí tím nejlepším směrem. „Doma se cítím tam, kde je moje Magda a psi,” prozradil nedávno herec v rozhovoru pro iDNES a dal tak najevo, že je skutečně šťastný.

Partnerka je mu velkou oporou nejen v životě, ale i po pracovní stránce. Když herec cítí, že se mu možná nedaří tak, jak by chtěl, kráska ho vždycky podpoří. „Milovaná Magdička, moje ženská, mi pořád říká, že na sebe kladu po všech stránkách hrozně veliké nároky: ‚Uklidni se, vždyť je ti teprve čtyřiatřicet, možná to přijde ve čtyřiceti, možná i později, ale nespěchej, časem tě to potká,’,” vyprávěl, jak ho přítelkyně podporuje při čekání na jeho životní roli.

Skvělý vztah s otcem

Vladimír Polívka zároveň promluvil i o tom, jak dnes vychází se svým otcem. Přiznal, že ne vždy byly jejich vztahy dokonalé, postupem času se jim ale podařilo dostat se na stejnou vlnu. „V minulosti jsme měli období, kdy jsme si příliš nerozuměli, asi jsem mu v něčem ani nechtěl rozumět. Ale čím jsme oba starší, tím je to mezi námi lepší,” prozradil.