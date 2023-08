Vincent Navrátil: Skoro švagr Soukup? Je to bizár, nešetřil kritikou

Herec a bratr kontroverzní influencerky Agáty Hanychové se vyjádřil k jejímu partnerovi. Všichni sourozenci slavné provokatérky žijí v jejím stínu a jinak tomu není ani u Vincenta. I když má za sebou řadu úspěšných televizních a divadelních rolí, zdaleka se netěší takové popularity jako jedna z jeho sester.

Osmatřicetiletá Hanychová si minulý rok začala s kontroverzní osobností českého showbyznysu Jaromírem Soukupem. Majitel televize Barrandov budí ve společnosti smíšené pocity a to hlavně kvůli tomu, že působí ve většině pořadů na své televizi. Mnohdy dost rázným způsobem prezentuje své osobní názory.

Soukup jako problém

Oblíbený herec promluvil v rozhovoru pro eXtra.cz o svém skoro švagrovi. Neskrýval své emoce a otevřeně tak přiznal, že to, že Hanychová začala chodit právě s mediálním magnátem, byl velký šok. "Jo, byl to bizár. Něco, co mě šokovalo, a nebyl jsem schopný to nijak uchopit. Jednalo se o mou sestru, a tak jsem měl plnohodnotný právo se vyjádřit, jak jsem chtěl," prohlásil Vincent. "My jsme si všechno s Jaromírem vyříkali a došli jsme k závěru, že on je tvrdohlavý, já jsem tvrdohlavý, tak jsme si ťukli hlavou a bylo to jako plácnutí rukou," objasnil, jak vypadá jejich vztah dnes.

Rodinná pouta

Rodina Agáty Hanychové je velmi rozrostlá. Mezi její sourozence patří Kordula Stropnická, Vincent Navrátil, Cyril Navrátil, Markéta Herclíková, Jan Herclík. To, že je sourozenců tolik, neovlivnilo pevný vztah Agáty a Vincenta. Podle jeho slov je slavná influencerka skvělou parťačkou se vším všudy. "Agáta byla vždycky skvělá ségra, milující, pomáhala nám ve všem. My jsme jako rodina hodně sžití a držíme při sobě v dobrém i ve zlém. Já si myslím, že se ségrou jsem měl hezký vztah vždycky," pěl chválu na trojnásobnou maminku.