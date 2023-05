Cibulková o drogovém období dcery: Bylo to těžké, ale vždy jsme měly dobrý vztah

Dnes má herečka Vilma Cibulková se svou dospělou dcerou Šimonou Rychtaříkovou skvělý vztah, byly ovšem doby, kdy jejich vzájemné porozumění bylo pro obě strany velice těžké. Mladá dívka totiž prožila bouřlivé dospívání, během kterého žila bohémským životem a cizí jí nebyly ani drogy. Teprve radikální zásah její slavné maminky ji přiměl k tomu, aby se svým životem dokázala něco udělat.

Pohlednou dceru má oblíbená česká herečka z manželství s právníkem Zbyškem Rychtaříkem, který později spadl do dluhů a jejich vztah se rozpadl. Šimonu poté vychovávala s hercem Miroslavem Etzlerem, kterého si Vilma Cibulková vzala v roce 2008. O deset let později se pár rozvedl.

Šimona jako velmi mladá spadla do drogové závislosti na pervitinu a dlouhou dobu se neměla k tomu, aby se šla léčit. Nějakou dobu tak své matce dělala vrásky svými neustále se opakujícími excesy, které nakonec vyústily v drastické opatření - Vilma Cibulková ji byla nucena vyhodit z bytu v Horních Počernicích, kde spolu žily. Dívka poté nějakou dobu žila na ulici, než došla k rozhodnutí, že takto již nadále žít nechce.

“Přišlo to jako otočením vypínače. Za dva a půl roku v komunitě na sobě udělala tolik práce, že současně mohla dostudovat na výbornou, zároveň se inspirovala prací na bruntálském zámku k nové cestě a dnes studuje na fildě historii a dějiny umění. Moc si jí vážím,” sdělila herečka serveru Aha! před časem.

Jejich vztah divoké období nepoznamenalo

Navzdory tomu, jak těžké období herečka se svou dcerou prožívala, nemůže říct, že by spolu se Šimonou někdy měla špatný vztah. “My jsme vždy měly dobrý vztah. Bylo to sice těžké, ale když má vaše dítě problémy, neznamená to, že máte špatný vztah,” vysvětlila herečka pro Kafe.cz.

Dívka se nejprve pokoušela léčit v pražských Bohnicích, kde ale nebyla spokojená a nakonec si pro svou léčbu raději zvolila pobyt v terapeutické komunitě. V té se obvykle léčí lidé s různými druhy závislosti, sdílejí své každodenní těžkosti a k léčbě jim kromě změny prostředí obvykle pomáhá také manuální práce.

Sama Vilma Cibulková má se závislostí osobní zkušenost, a tak dokázala mít pro dceru určité pochopení. Na rozdíl od ní ale v minulosti nepropadla drogám, avšak alkoholu. “Když jsem byla v jejím věku, stejně jako ona jsem nemohla jinak. Sice v mém případě vítězil alkohol, ne drogy, ale těch několik let jsem vedla ve stylu beatnických hesel "jak co nejrychleji zešílet"”, řekla v rozhovoru pro Blesk pro Ženy.