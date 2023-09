Trapas na pohřbu maminky Vildy Čoka: Zpěvák si vyřizoval účty s pohřební službou

Na jaře zemřela nejdůležitější žena v životě hudebníka Viléma Čoka. Jeho maminka Františka podlehla dlouhé nemoci v sedmaosmdesáti letech. Nejen, že se zpěvák ze ztráty nemohl dlouho vzpamatovat, navíc se se ženou, která mu dala život, nemohl důstojně rozloučit.

Předposlední dubnový den letošního roku zpěváka Viléma Čoka opustila nejdůležitější žena jeho života, maminka Františka. Podlehla dlouhodobé nemoci, což oznámil její syn na svém Facebooku.

"S hlubokým žalem a bolestí oznamuji, že moje maminka Františka Čoková odletěla do nebe. Stalo se tak po dlouhém a statečném boji 29. 4. 2023. Kdo jste znali tuto báječnou a milující ženu, věnujte jí, prosím, hezkou vzpomínku. Děkuji," napsal pod fotku.

Paní Františka se narodila roku 1936 nedaleko Mnichova Hradiště do rodiny řezníka a hospodské. Ona sama se vyučila automechaničkou, což bylo v té době, a vlastně i dnes, neobvyklé zaměstnání pro ženu. Syn Vilém se jí narodil v roce 1961.

Čokova maminka se vyučila automechaničkou

Po jeho narození se přestěhovala rodina do Prahy, kde zpěvákova maminka pracovala jako řidička na poště. Bavilo ji fotografovat a měla na to talent. Její snímky z okupace v roce 1968 se léta vystavovaly v Národním muzeu.

Není tedy divu, že chtěl její syn pro tuto velkou ženu obřad, jak se sluší a patří. Františka milovala květiny, nechal tedy spolu s otcem uvázat obrovský věnec a květinové dekorace v hodnotě deseti tisíc korun. Chtěli mít obřadní síň krásně vyzdobenou. O to větší byl jejich šok, když v den rozloučení stála na katafalku prázdná rakev.

„Nevěřil jsem svým očím, s mým tátou (90) to málem švihlo a já byl vzteky bez sebe. Maminka kytky milovala a my počítali s tím, že tam budou, když jsme je objednali a zaplatili, a ony nikde. Okamžitě jsem volal do pohřebního ústavu a paní přiznala, že kytky zapomněla objednat a že se omlouvá. Chtěl jsem obřad zrušit, ale nakonec těch 60 lidí, co přišlo, kytky měli, tak je položili na rakev,“ řekl po pohřbu Čok Blesku.

Za chybu požaduje zpěvák po pohřební službě odškodnění

Ten si prý bude do konce života vyčítat, že nedal mamince na rakev květiny. Rozčílilo ho to natolik, že požaduje po pohřební službě odškodnění. Kromě vrácení částky za květinu ještě sto tisíc korun navíc za újmu a pochybení. Firma mu však vrátila pouze peníze za květiny, což pro Čoka není adekvátní.

„Jsem rád, že se o tom alespoň veřejnost dozvěděla, já se jen musím smířit s tím, že jsem mámě do hrobu nedal svoji kytku,“ ukončil drsnou zkušenost s pohřbem jindy věčně vysmátý zpěvák.