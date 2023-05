Vignerová Kolečkovi všechno vrátila: Snímek s ex musel tiše přejít

Aneta Vignerová se po dlouhé době vydala do společnosti bez svého manžela Petra Kolečka. Ačkoliv modelka původně plánovala jít brzy domů, nakonec se až do půlnoci dobře bavila se svým ex Davidem Krausem a dalším kamarádem. Další den pak kráska zpytovala svědomí a slíbila, že příště lépe ohlídá svou divokou sukni.

Aneta Vignerová po tajné svatbě s Petrem Kolečkem obrážela jeden společenský večírek za druhým. Modelka a scenárista nejspíš chtěli všem dokázat, že jejich vztah i po odpuštěné nevěře šlape jako hodinky, a proto bez sebe v poslední době nedali ani ránu.

Před pár dny ale modelka dorazila na módní přehlídku bez svého obvyklého garde. Po akci se následně Aneta společně se svým bývalým přítelem Davidem Krausem a dalším kamarádem vypravila do nedalekého baru, kde se pořádně odvázala. "Po přehlídce jedu rozhodně domů, žádná párty nebude," tvrdila Vignerová Blesku ještě před začátkem přehlídky, svůj slib ale nedodržela.

Jak dokazují fotografie pořízené zmíněným webem, paní Kolečková si party náramně užila a došlo i na objímání s expartnerem. Domů pak odjížděla Aneta společně s pány taxíkem bez bot, jelikož ji začaly tlačit střevíce na podpatku, ve kterých původně přišla. Redakci kafe.cz smyslná brunetka nejprve tvrdila, že o ničem neví, později si ale sama sypala popel na hlavu.

Byl to fajn večer

"Já vůbec nevím, co kde vyšlo, ani jsem žádné fotografie neviděla a nevím, o co jde. Napřed se na to podívám," odpověděla reagovala nejprve.

Modelka se ale i přes důkazy rozhodla situaci ponechat bez komentáře a jedinou další odpovědí byl mrkající smajlík zaslaný do redakce.

Na Instagramu se ovšem čerstvě provdaná modelka ke svému faux pas ještě vrátila. "Ano, byl to fajn večer. Mám vás ráda, sukni příště lépe pohlídám," okomentovala Vignerová společný snímek s Krausem.

Od fanoušků se za svůj divoký mejdan Aneta dočkala kritiky. "Před kamerou za "dámu". Proč nedáte fotky po skončení, jak se válíte po chodníku, vy novomanželko," nešetřili modelku jízlivými komentáři. Petr Kolečko má ale kvůli nevěře s herečkou Denisou Nesvačilovou stále máslo na hlavě, a proto nejspíš večírek své manželky přešel bez mrknutí oka.

Vignerová módní přehlídku bez dozoru manžela velmi užila