Kolečko dokazuje lásku Vignerové všemi způsoby: Ruka šmátralka si nedala pokoj

Aneta Vignerová a Petr Kolečko si po turbulentním období užívají rodinnou pohodu. Manželé vyrazili i s jejich synem Jiříkem k moři. Zatímco Vignerová má krásně opálenou pokožku, scenárista se zbarvil do červené barvy. Pobyt na sluníčku, jak to tak vypadá, lehce přehnal.

Devětatřicetiletý Kolečko se snaží od svatby sekat latinu. Dokonce i na Instagramu své manželky se objevuje čím dál častěji. Modelka a influencerka Aneta Vignerová s oblibou ukazuje všem sledujícím jejich pohodový rodinný život.

Dovolená za odměnu

Kolečko s Vignerovou vyrazil už na začátku léta do Karlových Varů. Na filmovém festivalu si užívali převážně večírky do brzkých ranních hodin. Po chvilce klidu se rozhodl pár pro další úprk z Prahy a to tentokrát i s jejich tříletým synem Jiříkem. Právě malého chlapce trápila před odjezdem k moři dlouhá nemoc. „Knoflíček můj milovaný. Jedna nemoc za druhou. Zavření stále doma. Tolik věcí na baráku jsem za 14 dní snad nikdy neudělala, už mi z toho taky pohrabkává,“ svěřila se fanouškům na sociálních sítích Aneta před dovolenou.

Nyní si už šťastná rodinka užívá all inclusive dovolenou. Lehkou indispozicí teď pro změnu trpí scenárista. Ten zvolil nejspíše krém se slabým UV faktorem a spálil se na sluníčku až do červena. Kolečkovi nepomohl ani zkrášlující filtr, který Vignerová použila při točení stories. V jiných záběrech jsou zase v objetí a na snímku lze vidět uprostřed také emotikon malého srdíčka. Ruka Kolečka sahá kolem pasu Vignerové níže. Zdá se, že veškeré krize jsou zažehnány.

Nesvačilová utekla

Na dovolenou se vydala i bývalá sokyně Vignerové Denisa Nesvačilová. Zatímco vítězka pomyslného souboje o Kolečka dává z dovolené na svůj Instagram jednu fotografii za druhou, Nesvačilová se během svého odpočinku držela v ústraní. Půvabná zrzka si užila dovolenou v Jordánsku. Svým fanouškům poslala selfie v gepardích bikinách přímo z pláže a poté se odmlčela.