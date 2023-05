Žilková to po odchodu Stropnického nemá lehké: Výše důchodu ji rozplakala

Když se velvyslanec Martin Stropnický rozhodl opustit svou manželku Veroniku Žilkovou kvůli mladší krásce, hereččin život se otočil o 180 stupňů. Nešlo ale jen o to vypořádat se s odchodem manžela, ale také o řešení dalších problémů, které z jeho rozhodnutí vyplývají. A jak Žilková přiznává, musí se nyní pořádně otáčet.

Veronika Žilková je v jednom kole. Přestože by si chtěla užívat důchodu a trávit se svými dětmi a vnoučaty tolik času, kolik je jen možné, musí pracovat. Poté, co od ní odešel manžel Martin Stropnický a rozeběhlo se rozvodové řízení, se na herečku sesypalo mnoho problémů.

Nízký důchod

Kdyby manželství Veroniky Žilkové a Martina Stropnického vydrželo, herečka by si mohla užívat spokojený důchod. Takhle ale nemá prakticky chvíli klidu. Aby totiž vyžila, musí nadále pracovat. „Mám strašně nízký důchod. Ještě mi to stále nepřišlo vypočítané, ale řekli mi, že bude mezi šesti a sedmi tisíci, protože jsem herečka a vychází to z divadelního platu. A divadelní platy jsou takhle nízké,” uvedla před časem pro web České důchody.

„Musím říct, že když mi oznámili výši mého důchodu, tak jsem stála před tím úřadem a plakala jsem,” povzdechla si ještě herečka, která věřila, že má zodpovědného manžela.

Nemá čas

Před několika dny si pak Veronika Žilková na svou situaci postěžovala i na sociální síti v živém vysílání své dcery Agáty Hanychové. „Musím živit Kordulku a její dva koně, nemohu žít ze svého důchodu, který mi nepokryje ani platbu za plyn. Platím tolik, že na to ten důchod nestačí,” prohlásila Veronika Žilková a dodala, že ji mrzí, že nemůže trávit se svými vnoučaty tolik času, kolik by chtěla. „Nejde jen o peníze, ale také musím dceru vozit do školy, na závody a pomáhat jí,” dodala ještě herečka, která nemá prakticky na nic čas a její stále ještě manžel si mezitím užívá s mladší partnerkou.