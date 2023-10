Veronika Žilková jako nová posila seriálu ZOO: Štáb ji na place vyrazil dech

Oblíbený seriál televize Prima, ve kterém se objevují takové hvězdy jako Eva Burešová nebo Tomáš Klus, přivítá další známou tvář. Svou roli dostala také herečka Veronika Žilková, která se na české herecké scéně objevuje již řadu let. O postavě, kterou ztvární, toho nemůže vzhledem k její povaze příliš říci, zato prozradila, jak si užila narozeniny přímo na natáčení.

“V seriálu ZOO hraji Petru Hubáčkovou, která má velice tajemnou minulost a tak také budu tajemná a nic neprozradím,” sdělila redakci Kafe.cz Veronika Žilková s tím, že si svou novou roli zatím opravdu užívá. Podle dostupných informací se jedná o postavu uklízečky, která do seriálu přichází splnit si svůj vlastní a prozatím tajný cíl.

Co se týká atmosféry na place, na tu si Veronika Žilková opravdu nemůže stěžovat. Svěřila se, že štáb si pro ni dokonce připravil narozeninovou oslavu jejích šedesátých druhých narozenin, čímž jí skutečně vyrazil dech. “Produkce zařídila opravdu velký dort a o pauze mi všichni přišli popřát. Přišel za mnou Tomáš Klus, Eva Burešová a další herci, takže jsem si to vážně užila a bylo to krásné,” nešetřila oblíbená herečka chválou.

“Myslím, že je velmi důležité mít na place dobré vztahy s kolegy. Postavy mezi sebou mají různé vztahy, které mají simulovat vztahy reálné. Takže je jasné, že k nim má člověk blíž, než by měl ke kolegům na nějakém jiném pracovišti. Navíc s nimi tráví opravdu hodně času,” vysvětlila Veronika Žilková pro Kafe.cz.

S hereckými kolegy tráví člověk víc času než s rodinou

“Ostatní herci jsou opravdu taková druhá rodina a jsou chvíle, kdy člověk tráví více času s nimi, než se svojí skutečnou rodinou. Sama jsem to zažila, když jsem točila Tele Tele, a to jsem s vlastními dětmi byla opravdu hlavně o víkendech,” zavzpomínala Veronika Žilková.

Se svými dětmi, které jsou dnes již dospělé, má ale Veronika Žilková skvělý vztah. Náročnost herecké profese, kterou u své maminky viděly, je ale neodradila, a tak se někteří z jejích potomků pohybují ve stejné branži. Se synem Vincentem Navrátilem dokonce společně připravují lekce herectví, do kterých se může přihlásit každý, kdo touží stát se hercem.

“Myslím, že nejdůležitější není talent, protože ten se může otevřít teprve časem. Potřeba je ale chuť něco dělat a hercem se stát. Člověk musí být skutečně jako posedlý a musí si jít za svým. Potom se toho dá opravdu hodně naučit,” míní Veronika Žilková, která se již velmi těší, až své zkušenosti bude moci předat dál.