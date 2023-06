Veronika Žilková: K minulosti se už nechci vracet. Vstávám jako fénix z popela

Formálně ještě rozvedená není, ale před několika dny podepsala dohodu o výživném na dceru Kordulu. Jméno brzy již exmanžela Martina Stropnického už nehodlá nikdy v životě vyslovit a rozhodla se, že od teď začíná znovu. Veronika Žilková je po roce velmi náročného životního období silnější, než kdy dřív. S úsměvem na rtech a plná odhodlání.

Když se oblíbená česká herečka před rokem dověděla, že se s ní manžel, diplomat Martin Stropnický, hodlá rozvést, byl to pro ni šok. Do té doby nic nenasvědčovalo tomu, že by tento krok plánoval, dokonce se krátce před tím vrátili z rodinné dovolené. Nečekanou zprávu své ženě nesdělil ani osobně - pouze jí o všem informoval prostřednictvím emailu.

Později vyšlo najevo, že za jeho náhlou touhou opustit matku své dcery Korduly nejspíš stojí jeho mladší kolegyně Markéta Horňáková, kterou potkal během svého pracovního angažmá v Izraeli. Následovaly soudní tahanice, které v médiích sledovalo celé Česko.

“Já jsem se rozhodla, že už se k tomu nikdy, nikdy nechci vracet a nebudu už minulost komentovat. To jméno už nikdy nechci vyslovit. Úplně rozvedená ještě nejsem, ale už to k tomu směřuje,” řekla herečka s odkazem na dohodu o výživném, o kterém se nechala slyšet, že je pro ni i její dceru, která svého otce již přes rok neviděla, velmi nevýhodné.

Rozhodla jsem se začít běhat

“Píše mi strašně moc lidí, mladších i starších, kteří také prožili bolest kvůli lásce. Myslím, že kdybych to sama neprožila, neuměla bych je tak pochopit. Třeba to aspoň k něčemu celé bylo dobré, že teď tyhle své fanoušky mohu motivovat, že když jsem svůj život nezabalila já a jdu dál, tak oni můžou taky,” sdělila s nadějí v hlase Veronika Žilková pro Kafe.cz.

Jednou z životních změn, kterou se herečka nyní rozhodla udělat, je to, že začala běhat. “Já jsem už asi dva a půl roku cvičila online na Instagramu, kde se mnou cvičí asi třicet tisíc lidí, mužů i žen. Nyní jsem se rozhodla běhat a proto se také zúčastním i dvou charitativních běhů, a to Run4Help a Fénix Run. Myslím, že je to hezky symbolické, protože také povstávám jako fénix z popela a jdu dál,” uvedla Veronika Žilková s tím, že kdo by se k ní chtěl v běhu připojit, může se zapojit již tuto sobotu, a to na pražské Letné.