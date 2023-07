Žilková provokuje i riskuje: V Turecku by se jí hodila mužská společnost

Herečka Veronika Žilková momentálně natáčí film v Turecku, kde je coby blondýnky doslova magnetem pro všechny tamní muže. Pozornost ale nemusí být vždycky jen příjemná, o čemž se hvězda českých filmů už stačila přesvědčit na vlastní kůži. Na její večerní toulky městem by se jí jistě hodilo mužské rameno, do kterého by se mohla s pocitem bezpečí zavěsit.

Veronika Žilková je momentálně v jednom kole. Natáčí film v Turecku, ale musí často létat i zpátky do své rodné vlasti, kde má rovněž celou řadu povinností. Práci v zahraničí si ale užívá naplno. I když je pravdou, že chvílemi pořádně riskuje.

Noční procházka

Herečku město, ve kterém natáčí, natolik uchvátilo, že se jej rozhodla prozkoumat i na vlastní pěst. Bohužel si pro to ale nevybrala zrovna tu nejlepší denní dobu. Do ulic se totiž vydala po setmění a chvílemi se necítila úplně bezpečně. „Noční procházka samotné blondýnky po tureckém přístavu dopadla dobře. Chytré to úplně nebylo,” svěřila se svým fanouškům a dodala, že po ní muži až nepříjemně pokukovali. „Asi nepoznali, že jsem důchodkyně,” smála se.

Nestárnoucí kráska

Není se ale čemu divit. Při pohledu na herečku by totiž její skutečný věk hádal asi jen málokdo. Žilková z Turecka sdílela i sexy snímek, na kterém pózuje jen v červeném negližé a rozhodně bylo na co koukat. Fanoušci jí pod příspěvek psali, že jí rozvod s Martinem Stropnickým prospěl a herečka podle nich vypadá lépe než kdy dřív.

I proto se ostatně ani nechce věřit, že je Veronika Žilková stále bez partnera. Přestože se velmi často objevuje ve společnosti hudebníka Josefa Holomáče, sama herečka tvrdí, že ji s ním pojí pouze přátelství. O nápadníky ale zcela jistě nouzi nemá. Možná se ale stále ještě oklepává ze zrady, kterou si pro ni vloni připravil její exmanžel. Anebo stále ještě nenašla toho pravého, u kterého by jí stálo za to znovu otevřít své srdce.