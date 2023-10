Tajná oslava pro Veroniku Žilkovou: Herečka prozradila, co ji nejvíce dojalo

Herečka Veronika Žilková o víkendu oslavila své šedesáté druhé narozeniny. Přestože původně slavit neplánovala a své potomky důsledně nabádala, že jí bohatě stačí, pokud jí pošlou sms s gratulací, bez překvapení a splněných přání se její velký den nakonec neobešel. Pro Kafe.cz prozradila, jaké radovánky si pro ni její rodina připravila.

“Narozeniny jsem si užila moc. Tím, že jsem nic neplánovala a všechno tak nějak vyplynulo, to bylo opravdu skvělé. Všechno, co jsem si přála, jsem dostala, a s každým ze svých dětí jsem narozeniny oslavila trochu jinak,” popsala Veronika Žilková pro Kafe.cz.

Ze všeho nejdříve vyrazila do kina s dcerou Agátou Hanychovou, a to na film Barbie, na který se obě dámy také patřičně oblékly. “To byl můj nápad a moc jsem si ten film užila. Nečekala jsem, jak moc mě některá témata osloví. Řekla bych, že je to o tom, jak moc se mužský svět od ženského liší a jak velké nároky jsou na ženy kladeny,” sdělila oblíbená herečka.

Zatímco ona a Agáta byly v kině, druhá dcera Kordula Stropnická hlídala svou neteř Rozárku, kterou má její starší sestra s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Díky tomu si Agáta Hanychová i s maminkou mohla užít jejich holčičí večer. Po návratu je čekalo další překvapení.

Narozeniny stmelily celou rodinu

“Kordulka a Vincent si pro mě připravili ještě tajnou oslavu, což jsem nečekala a byla to snad nejlepší oslava vůbec. A co mě dojalo ze všeho nejvíc, bylo to, že někteří z těch sourozenců se spojili a vyrazili mi koupit dárek společně. Takže ty narozeniny byly nakonec takový tmelící prvek,” uvedla Veronika Žilková pro Kafe.cz.

V jejich rodině tak zcela očividně i přes mnohé těžkosti poslední doby vládne přátelská atmosféra a dobrá nálada. Poté, co se Agáta Hanychová přiznala ke své staronové lásce s Mirkem Dopitou, se tak vše začíná pomalu vracet do starých kolejí.