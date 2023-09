Módní guru Kordula radí Žilkové s oblečením, naposledy se do toho vložil přítel

Herečka Veronika Žilková si vyrazila na finále Muže roku a všechny přítomné okouzlila svým outfitem, který zahrnoval poloprůsvitné černé šaty se třpytkami. Zajímavé na něm bylo také to, že si jej nevybírala sama. Tentokrát jí šaty pomohl vybrat partner, jindy ale dá na dobře míněné rady své nejmladší dcery Korduly, která má pro módu patřičný cit.

Sama o sobě říká, že nemá vkus a oblečení si vybírá především podle dvou kritérií - aby bylo praktické a s kytičkami. Outfit na finálový večer Muže roku jí ale vybral její partner Josef Holomáč, když byli společně na dovolené. “Prosím tě, dovol mi, abych ti něco mohl vybrat,” řekl jí prý v Turecku, jak herečka prozradila v rozhovoru pro server iDNES.

Jak řekl, tak udělal a donesl jí právě tyto šaty. “Já jsem to opravdu chvilku rozdýchávala a pak jsem si řekla, proč bych si to nemohla dovolit? Dal mi sebevědomí na toto oblečení, tak jsem ho poprvé vynesla na Muže roku. Když mi ho koupil muž, tak si myslím, že do této soutěže tento outfit patří,” vysvětlila, proč se rozhodla šaty poprvé vynést právě na tuto příležitost.

S finálním doladěním outfitu jí poté pomohla dcera Kordula Stropnická, která jí vybírala mimo jiné lak na nehty. “Ona je taková moje módní guru,” prozradila se smíchem Veronika Žilková, která je známá tím, že má se svými potomky velmi blízký vztah.

“Mám vedle sebe teenagera, který mi nedovolí zestárnout. Takže mám vedle sebe motivaci. Je důležité se mít pro koho snažit nezestárnout,” řekla Veronika Žilková, která svou nejmladší dceru porodila ve 45 letech, a tak se sama považuje spíše za starší maminku.

Pohledná mladá dívka, která svou maminku rozhodně nezapře, v září oslaví osmnácté narozeniny. Studuje na střední škole jezdectví a je velmi talentovanou parkourovou jezdkyní. Na rozdíl od svých starších sourozenců se ale do světa showbyznysu zatím příliš nehrne a ubírá se svou vlastní cestou.