Agáta Hanychová kápla božskou: Pod palbou otázek přiznala estetický zákrok

Agáta Hanychová se před pár dny na Instagramu v živém vysílání svěřila, že si nechala zvětšit rty, dopíchnout botox a opět začala po porodu kouřit. Radost tím rozhodně neudělala své mamince Veronice Žilkové, která sama přiznává, že není jednoduché dostat divokou influencerku pod kontrolu.

Agáta Hanychová před pár dny odcestovala s partnerem Jaromírem Soukupem a jejich dcerou Rozárkou do Španělska, kde má mediální magnát letní sídlo.

Influencerka se ozvala svým sledujícím na Instagramu a překvapila svoji změnou vzhledu. Hanychová měla viditelně přifouknuté rty, a ačkoliv se snažila zprvu zákrok popírat, nakonec šla pod tíhou otázek raději s pravdou ven.

"Dobře no, nechala jsem si nafouknout rty a byla jsem na botoxu, svěřila se Agáta a dodala, že kromě toho se vrátila i ke své závislosti na kouření cigaret. Zároveň přiznala obavy, že pokud se dozví o estetickém vylepšení její maminka Veronika Žilková, rozhodně ji to nepotěší.

Doufám, že to nezjistí máma

"Doufám, že to nezjistí máma, to by byl prů*er," sdělila Agáta Hanychová svým "holčičkám", jak oslovuje své sledující na sociální síti. Fanynky ale snahu o zkrášlení Agáty příliš neocenily a shodují se, že vypadá jako kačer.

Hanychová je ale evidentně ze změny nadšená, jelikož plánuje i další zákroky. Například se chystá na plastiku horních víček, které jí díky pravidelnému botoxu začaly přepadávat.

Živelná a spontánní povaha ovšem ke známé provokatérce patří. Pro její maminku je ale někdy tvrdým oříškem vše vydýchat. "Já se marně snažím Agátu učit, aby ve svých živých vysíláních na Instagramu nepoužívala sprostá slova. Marně! Prostě někdy není lehké být matkou Agáty. A někdy je to fajn," sdělila Veronika Žilková v rozhovoru pro Idnes.