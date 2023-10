Na muže mají smůlu: Žilková s dcerou Agátou Hanychovou jsou si stále podobnější

Řada žen má v životě jako jeden z hlavních cílů to, aby za žádnou cenu nebyly jako jejich matka. Influencerka Agáta Hanychová tento cíl nejspíš nesplní. Její životní dráha se totiž osudu její maminky podobá čím dál tím více. Ať už co se týká neustále se rozrůstající rodiny nebo smůly v partnerských vztazích.

Agáta Hanychová si z nepodařeného vztahu s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem odnesla dceru Rozárku, kterou si s expřítelem oba dva velmi přáli. Na smutné chvíle svého života nyní zkouší zapomenout v rodinném kruhu, kam se uchýlila. Ti nejbližší jsou pro ni nakonec ti, kdo v jejím životě zůstávají, zatímco partneři přichází a opět odcházejí. Někteří tedy opět přijdou jako třeba Miroslav Dopita, otec Kryšpína, který začal s Agátou chodit poté, co se rozešla se Soukupem. Dali se dohromady po 11 letech.

Podobnou životní strategii s množstvím partnerů má také její maminka Veronika Žilková, která vychovala celkem šest dětí, přičemž její potomci mají rozdílné tatínky (a někteří také maminku, protože dva z jejích potomků jsou adoptovaní). Před více než rokem sama rovněž prodělala nehezký rozchod s manželem Martinem Stropnickým, se kterým má nejmladší dceru Kordulu.

Agáta i Veronika mají společné to, že svým posledním expartnerům svorně nemohou přijít na jméno. Zatímco starší z žen nemá pro Stropnického, který ji opustil kvůli mladší ženě, dobrého slova a v poslední době se chová, jako by neexistoval, Agáta Hanychová adresuje pravděpodobně svému ex denní vzkazy na sociálních sítích, které obsahují vulgární písně.

V rodinném kruhu mají zázemí

Vzájemně se podporují v těžkých časech, a tak nyní Žilková dělá dceři společnost, zatímco se stará celkem o tři děti, stejně jako dříve podpořila ona ji. Hanychová se dokonce nechala slyšet, že svého nevlastního otce Stropnického již nechce nikdy v životě vidět.

Co se týká náhrady za bývalé partnery, Veronika Žilková již našla štěstí po boku hudebníka Josefa Holomáče. O jejich soukromí sice příliš nehovoří, ale na první pohled je zřejmé, že je v novém vztahu velmi spokojená. Stejně jako Agáta.

S hráčem amerického fotbalu Dopitou se po bouřlivém vztahu rozešla již před lety, kvůli společnému synovi byli ale stále v kontaktu a měli nadstandardně dobré vztahy. V současné době se Dopita rozvádí.