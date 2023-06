Veronika Žilková se v létě vrátí do autoškoly. Shání auto, které uveze dvě tuny

Zatímco většina Čechů se v létě vidí na dovolené u moře, herečka Veronika Žilková má naplánovaný zcela jiný program. Znovu se totiž vrátí do autoškoly, aby si rozšířila své řidičské dovednosti a směla řídit auto s koňským přívěsem. Za tímto účelem také podle svých slov vybírá nový vůz, který si s takovým nákladem poradí.

Oblíbená herečka má sedmnáctiletou dceru Kordulu, pro kterou jsou koně její životní vášní. Nejen, že dívka studuje střední školu, která je zaměřena právě na dostihový sport a jezdectví, ale kromě toho také sama závodí a získává jedno ocenění za druhým.

“Dnes opět získala pentli. Na každém závodě udělují pentle jinému počtu jezdců, někdy je to pět, jindy deset. Je to ale velké ocenění. A Kordulka zatím letos z každého závodu nějakou přivezla,” pochlubila se pro Kafe.cz nadanou dcerou Veronika Žilková.

Aby mohla dceru na závody vozit, rozhodla se, že se naučí řídit auto s koňským přívěsem. “Samozřejmě se budu bát, ale rozhodla jsem se, že to pro svoje dítě překonám,” vysvětlila světlovlasá umělkyně s tím, že se na tuto novou výzvu velmi těší.

V létě budu vydělávat na auto

Ke koňskému přívěsu bude Veronika Žilková potřebovat také nové auto, které podobný úkol zvládne. “Obvolávám teď různé prodejce. Napřed se zeptám, zda to auto má kouli. Na to mi ještě většinou odpovědět zvládnou. Jenže potom se ptám, jestli ta koule uveze dvě tuny a v tu chvíli jsou celkem překvapení. Je zajímavé, jak se všechno v životě mění. Dřív jsem se ptala, jaké má to auto barvu nebo jakou má výbavu,” řekla herečka se smíchem.

Tyto plány jsou také důvodem, proč letos ani ona, ani její dcera Kordula nepojedou na letní dovolenou. “Pro Kordulku je v létě hlavní sezóna, takže bude hlavně závodit. A já budu pracovat a hrát, abych vydělala na přívěs i auto. Doufám, že v září už bych s ním mohla jezdit,” řekla s nadějí v hlase.