Veronika Kopřivová ututlala další rozchod, s Jágrem mlžila dokonce rok

Influencerka a bývalá modelka Veronika Kopřivová konečně přiznala, že již netvoří pár s otcem své malé dcerky, modelem Miroslavem Dubovickým. O tom, že se dvojice rozešla, si již několik měsíců šuškali už i vrabci na střeše. Fanoušci si navíc začali všímat, že každý z páru tráví dovolené zvlášť a ani nepřidávají na sociální sítě žádné společné fotografie. Teprve nyní ale oba definitivně potvrdili, že je jejich láska u konce.

Scénář probíhal jako přes kopírák stejně, jako v případě Veroničina předchozího vztahu. Tehdy byla až po uši zamilovaná do legendárního hokejisty Jaromíra Jágra, postupně se ale zdálo, že jejich láska jako by ochladla a najednou je pohromadě nebylo nikde vidět. Přesto ale oba vytrvale popírali, že by mezi nimi bylo něco v nepořádku.

Teprve ve chvíli, kdy se Veronika Kopřivová začala objevovat po boku svalnatého modela Miroslava Dubovického, šel Jágr s pravdou ven, a to zřejmě proto, aby učinil přítrž spekulacím, že mu jeho blond láska nasadila parohy.

“S Veronikou už nějakou dobu pár netvoříme, každý z nás si tedy může dělat, co chce. Tuto informaci jsme nezveřejňovali, protože je to čistě naše soukromá věc,” sdělil sportovec ve svém vyjádření pro média. Podle některých zdrojů v tu dobu nebyli spolu již téměř rok.

O důvodech jejich rozchodu se dá pouze spekulovat, protože si je oba dva nechali pro sebe. Mohla za tím ale být, jako v případě některých jiných Jágrových vztahů, nechuť založit rodinu. V každém případě Veronika Kopřivová popřela, že by za rozpadem vztahu byl právě Dubovický.

“Nemyslím si, že je dobré chodit ze vztahu do vztahu. Udělala jsem to v životě jen jednou a už bych to neopakovala. S Jaromírem jsme spolu už nějakou dobu nebyli. Rozchod neprobíhá ze dne na den, ale je to většinou proces, který trvá. Tím pádem jsem měla dost prostoru na to, abych se rozmyslela, co chci a co ne,” sdělila tehdy kráska webu Super.cz.

Aktuální rozchod s Miroslavem Dubovickým proběhl velmi podobně. Dvojice se přestala objevovat spolu na veřejnosti, na sociálních sítích a Veronika Kopřivová začala na dovolené jezdit buď ve společnosti dcerky a nebo kamarádek. V několika letoviscích byla navíc viděna ve společnosti různých atraktivních mužů.

Scénář jako přes kopírák

Teprve nyní ale její nyní již expartner přiznal, že k rozchodu došlo. “Sice si obvykle některé věci nechávám pro sebe, ale v tomto případě je čas jít dál a říct pravdu veřejně. S Veronikou již nějakou dobu netvořím pár. Přesto zůstáváme láskyplnými rodiči naší dcery Ellinky a jsem vděčný, že Veronika je vynikající matkou,” uvedl Dubovický na sociální síti.

Pokud by vzorec kopíroval předchozí rozchod Veroniky Kopřivové, je docela možné, že je již spokojeně zadaná po boku někoho nového. Podle informací webu Expres.cz spolu totiž nejsou už rok a krásná plavovláska má randit dokonce se dvěma muži - jedním modelem a jedním movitým podnikatelem.

Sama se k otázce nového partnera vyjádřila tajuplně, jak je pro ni typické. “Nevím, kde se přišlo na to, že bych musela mít nový vztah. Mám dítě s Mirkem, nějakým způsobem tvoříme rodinu a víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Malá je středobod vesmíru. Rozhodně to není tak, že bych šla do kláštera. Žiju hezkej plnohodnotnej život, nic nepostrádám, ani nic nehledám. Užívám si to,” sdělila serveru Super.cz.