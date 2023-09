Veronika Kopřivová si prožila krušné chvíle: Ke striptýzu ji dohnaly obří dluhy

Veronika Kopřivová se dostala do povědomí veřejnosti svým vztahem s hokejistou Jaromírem Jágrem. Půvabná blondýnka si prošla velmi náročným obdobím poté, co na ni prasklo, že se živila jako striptérka u tyče. Po několika letech vztahu s elitním hokejistou zakotvila u Miroslava Dubovického následně se stala maminkou. Na svůj šťastný konec ovšem stále čeká. V letošním roce oznámila, že je opět single.

Dvaatřicetiletá modelka si postupně získala velkou oblíbenost. Nyní patří mezi vlivné influencerky, nechybí na žádné z prestižních akcí. Kopřivová se může pochlubit i vlastním eshopem s oblečením.

Láska jako z filmu

Půvabná blondýnka okouzlila Jágra v roce 2015 na Floridě. Její kamarádka měla lístky na hokej a po zápase ji s hvězdným hokejistou seznámila. „Dlouho jsme se jen vídali a povídali si. Až po nějakém čase mi došlo, že jsem do něj zamilovaná,“ řekla tehdy Kopřivová o seznámení pro iDnes. Veronika měla ve svém životě malé tajemství, se kterým se Jágrovi svěřila hned na začátku vztahu. „Bála jsem se toho. Věděla jsem, že je hluboce věřící, a nechtěla jsem, aby mě odsoudil,“ vzpomínala na to, jak se mu svěřila se svou minulostí tanečnice u tyče. Kopřivová se k tancování u tyče dostala v době, kdy měla dluhy.

Ani v dětství neměla Veronika na růžích ustláno. Jako třináctiletá zjistila, že její matka není její biologická matka. „Strašně to tehdy bolelo... Máma mě opustila, když mi byly tři. A táta se asi rozhodl, že se to nesmím dozvědět.“ Svou biologickou matku našla v patnácti letech. Jejich vztah je na bodu mrazu.

Rozchod s hvězdou

S Jaromírem Jágrem žádná z jeho půvabných přítelkyní nevydržela. Když už se nějaké ty roky ukazoval po boku Kopřivové a jeho kariéra se z NHL pomalu začala přesouvat do České republiky, mnozí vsázeli na to, že se právě vedle půvabné finalistky Miss usídlí a založí rodinu. Po čtyřech letech vztahu ovšem přišlo zásadní prohlášení Kopřivové, ve kterém oznámila rozchod. „Jaromír si musí asi udělat pořádek ve svém životě. Jeho hlavní náplní života je láska k hokeji. Až bude prostor v jeho životě pro další ženu a bude na to připravený, tak doufám, že potká nějakou, která to s ním bude myslet dobře, bude ho opečovávat a s kterou bude opravdu šťastný,“ řekla v roce 2019 pro Top Star.

Rodinný život

Netrvalo to dlouho a začala se na veřejnosti objevovat po boku Miroslava Dubovického. S o rok mladším modelem tvořili perfektní pár. Brzy přišlo oznámení těhotenství. Veronika a Miroslav mají dvouletou dceru Ellu, minulý rok v únoru se dokonce zasnoubili. Pro všechny tak bylo překvapení, když místo veselky přišel na řadu rozchod. O detailech konci vztahu oba aktéři mlčí. „Nebyl a není v tom ani nikdo třetí. Je to prostě život a ten jde dál…“ prozradila na svém Instagramu Kopřivová.